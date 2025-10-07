نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سيناريو.. فيلم “قطرة ماء” يحصد جائزة نجيب محفوظ في مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل بمهرجان الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الآن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فعاليات دورته 41 والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، ويكشف عن الجوائز وتوزيعها على الفائزين فى مختلف مسابقات المهرجان.

فاز الكاتب الألباني روبرت بودينا، جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو عن فيلم “قطرة ماء” (Waterdrop)، بعد أن منحته لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل، بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.



وشهدت فعاليات الدورة مشاركة لجان تحكيم متميزة، حيث ترأّس المنتج تشارلز سيبيتا لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل، بعضوية كل من: الناقد المغربي أحمد الحسني، والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيغا، والسيناريست ناصر عبدالرحمن، والمخرج اليوناني مايكل هبيشس، والفنانة السورية سوزان نجم الدين.

أما لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي القصير، فترأسها الكاتب والمخرج باتريك جورج، وضمت في عضويتها الفنانة لقاء الخميسي، والمخرج والسيناريست السوداني زهير عبدالكريم.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي



وكان قد شهد الحفل الافتتاح تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.



وتأتي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائى استمرارًا لدوره في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة، ويقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

