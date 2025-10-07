نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر السعيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "المنبر" يبرز دور الأزهر في خدمة الوطن والإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فيلم المنبر الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بجائزة أفضل فيلم متوسطي طويل، وأعلنت عن الجائزة الفنانة سوزان نجم الدين، واستلم الجائزة الفنان عمر السعيد، والمخرج أحمد عبد العال.

ووجه الفنان عمر السعيد الشكر لشيخ الازهر، بعد نجاح فيلم المنبر، حيث أن العمل يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في خدمة الوطن والإنسانية، وليس فقط كونه مؤسسة دينية، حيث قال: "أود أن أقول لكل من لم يشاهد الفيلم أنه يتحدث عن دور الأزهر في مصر كوطن، وليس فقط كمؤسسة دينية، نريد أن نشكر العديد من الأشخاص، خاصةً شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لدوره الكبير في إنجاح هذا العمل".

وأكمل: "خلال تصوير الفيلم، واجهنا تفاصيل كثيرة، وكانوا يقفون معنا لحظة بلحظة. لقد تعلمت من خلال هذا العمل أن الأزهر لا يخدم الدين الإسلامي فقط، بل يخدم الإنسانية بشكل عام، وهذا شئ مهم جدًا، وشكرًا".

تفاصيل فيلم “المنبر”

الفيلم تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم، وكيف واجه الأزهر الاحتلال البريطانى.

يضم الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد حاتم وزينة وأحمد عزمى وعمر السعيد وأحمد فهيم وميدو عادل وآيتن عامر، ومن ضيوف الشرف يشارك فيه أحمد عبد العزيز وأشرف زكى وسامح الصريطى وعمرو صحصاح.

واختتم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فعاليات دورته 41 مساء الأثنين، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وكشف الجوائز وتوزيعها على الفائزين فى مختلف مسابقات المهرجان.



وشهدت فعاليات الدورة مشاركة لجان تحكيم متميزة، حيث ترأّس المنتج تشارلز سيبيتا لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل، بعضوية كل من: الناقد المغربي أحمد الحسني، والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيغا، والسيناريست ناصر عبدالرحمن، والمخرج اليوناني مايكل هبيشس، والفنانة السورية سوزان نجم الدين.

أما لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي القصير، فترأسها الكاتب والمخرج باتريك جورج، وضمت في عضويتها الفنانة لقاء الخميسي، والمخرج والسيناريست السوداني زهير عبدالكريم.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الاختتام وكان من ابرز الحاضرين: شيرين، أميرة فتحي، غادة إبراهيم، عبد الرحيم كمال، سوزان نجم الدين، عمرو الليثي، لقاء الخميسي، منال سلامة، المخرج محمد عبد العزيز، احمد عبد العال، إيمان بدر الدين جمجوم ابنة الفنانة الراحلة فيروز، سوزان نجم الدين، وغادة إبراهيم، وغيرهم من النجوم.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي



وكان قد شهد الحفل الافتتاح تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.



وتأتي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائى استمرارًا لدوره في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة، ويقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

