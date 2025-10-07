نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تشيد بفيلم "المنبر" في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 41 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فيلم المنبر الذي عُرض ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بجائزة أفضل فيلم متوسطي طويل، وأعلنت عن الجائزة الفنانة سوزان نجم الدين، واستلم الجائزة الفنان عمر السعيد، والمخرج أحمد عبد العال.

أثناء إعلانها عن فوز الفيلم، عبرت سوزان نجم الدين عن حبها الشديد للعمل، قائلة: "أنا عشقت الفيلم وحبيته كثيرًا. الفيلم يستحق كل الجوائز لأنه يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية والتلاحم الإنساني بين أبناء الوطن الواحد، مهما اختلفت الأديان والعقائد".

وأضافت: "نحن بحاجة لهذه النوعية من الأعمال في مجتمعنا، لأننا حتى الآن نشاهد فئة من البشر تقتل فئة أخرى على أساس الدين والعقيدة". وأشارت إلى مشهد أثر فيها، وهو مشهد الفتاة المصرية اليهودية التي دخلت الأزهر الشريف وخطبت ضد الاحتلال البريطاني، مؤكدة على الفرق الكبير بين الديانة اليهودية والفكر الصهيوني.

واختتمت حديثها قائلة: "ما يجمع العرب هو الانتماء للوطن، وليس العقيدة. أنا أُعجب بعمل المخرج أحمد عبد العال والممثلين والكاتب والمنتج. شكرًا للمخرج على النقلات الزمنية بين الزمن الحالي والتاريخي، التي عايشنا فيها كل الإبداعات، حتى شعرنا كأننا نحضر فلمين في فيلم واحد".

واختتم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فعاليات دورته 41 مساء الأثنين، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وكشف عن الجوائز وتوزيعها على الفائزين فى مختلف مسابقات المهرجان.



وشهدت فعاليات الدورة مشاركة لجان تحكيم متميزة، حيث ترأّس المنتج تشارلز سيبيتا لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل، بعضوية كل من: الناقد المغربي أحمد الحسني، والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيغا، والسيناريست ناصر عبدالرحمن، والمخرج اليوناني مايكل هبيشس، والفنانة السورية سوزان نجم الدين.

أما لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي القصير، فترأسها الكاتب والمخرج باتريك جورج، وضمت في عضويتها الفنانة لقاء الخميسي، والمخرج والسيناريست السوداني زهير عبدالكريم.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الاختتام وكان من ابرز الحاضرين: شيرين، أميرة فتحي، غادة إبراهيم، عبد الرحيم كمال، سوزان نجم الدين، عمرو الليثي، لقاء الخميسي، منال سلامة، المخرج محمد عبد العزيز، احمد عبد العال، إيمان بدر الدين جمجوم ابنة الفنانة الراحلة فيروز، سوزان نجم الدين، وغادة إبراهيم، وغيرهم من النجوم.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي



وكان قد شهد الحفل الافتتاح تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.



وتأتي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائى استمرارًا لدوره في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة، ويقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

