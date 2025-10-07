نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة تشعل تريند جوجل بعد حفل زفافها المفاجئ.. حذف الصور يزيد الغموض والجمهور في صدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدّرت الفنانة المصرية رنا سماحة قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صورها بفستان الزفاف في حفل خاص اقتصر على المقربين فقط، وسط حالة من الجدل والتكهنات حول هوية العريس التي ما زالت طي الكتمان.

الحدث المفاجئ جاء بعد أن نشر أحد أصدقائها المقربين منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، هنأ فيه النجمة الشابة بهذه المناسبة السعيدة، حيث شارك صورة لها بفستان الزفاف، وعلق قائلًا: “ألف ألف مبروووك للفنانة الجميلة والصديقة الغالية رنا سماحة”.

ورغم التهاني العديدة التي انهالت عليها من جمهورها ومحبيها، إلا أن الغموض ازداد بعدما امتنعت رنا عن الكشف عن هوية زوجها أو أي تفاصيل تخص الزواج، مما دفع المتابعين لتكثيف البحث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الحقيقة الكاملة وراء هذا الحدث المفاجئ.

وفي تطور لافت، قامت رنا بنشر صورة لها برفقة عريسها من حفل الزفاف على حسابها الشخصي، إلا أنها حذفتها بعد دقائق قليلة فقط، وهو ما أثار موجة من التساؤلات بين جمهورها عن سبب الحذف المفاجئ، وهل هو قرار شخصي للحفاظ على الخصوصية أم استجابة لضغوط من المقربين.

من ناحية أخرى، تزامن هذا الحدث مع إعلان طليقها الفنان سامر أبو طالب خطبته على فتاة تُدعى هبة زكريا عبر خاصية “ستوري” على إنستجرام، وهو ما جعل بعض رواد مواقع التواصل يربطون بين التوقيتين، معتبرين أن خطوة رنا المفاجئة قد تكون ردّ فعل غير مباشر على ارتباط طليقها من جديد.

ورغم حالة الجدل، اختارت رنا أن تواصل نشاطها الفني بقوة، حيث شاركت مؤخرًا صورًا من أحدث جلسة تصوير ظهرت فيها بإطلالة جريئة تعكس ثقة كبيرة بالنفس وتجدد واضح في أسلوبها الفني والشخصي، ما دفع متابعيها للتأكيد أن رنا تمرّ بمرحلة جديدة في حياتها، أكثر نضجًا وتألقًا من أي وقت مضى.