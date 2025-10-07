نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تشعل تريند جوجل بعد نفيها شائعات الخطوبة وطمأنتها الجمهور على والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدرت الفنانة منة شلبي مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهورها المميز على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلمها الجديد "هيبتا 2 المناظرة الأخيرة"، حيث خطفت الأنظار بأناقتها وهدوئها، كما حسمت الجدل حول عدد من الشائعات التي لاحقتها مؤخرًا، لتصبح حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال لقاءات إعلامية ، ردّت منة شلبي على ما تردد بشأن خطبتها من أحد المنتجين المعروفين، نافية الأمر تمامًا، مؤكدة أن تلك الشائعات تتكرر من حين لآخر دون أي أساس من الصحة، وقالت بابتسامة وهدوء يعكسان ثقتها بنفسها: "قولوا يا رب.. ولما يحصل هتقولوا أول ناس"، في إشارة لطريقتها البسيطة في نفي الأنباء المتداولة.

ولم تتوقف الشائعات عند هذا الحد، إذ طالت أيضًا الحالة الصحية لوالدتها الفنانة زيزي مصطفى، بعد غياب منة عن المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم، ما فتح باب التكهنات حول إصابة والدتها بوعكة صحية، وهو ما ردت عليه منة بوضوح قائلة إن والدتها بخير تمامًا، وتتمتع بصحة جيدة، مؤكدة أن كل ما يُثار في هذا الشأن لا يمتّ للحقيقة بصلة.

وتحدثت منة شلبي عن تجربتها في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا"، مشيرة إلى أن العمل يتناول مشاعر الحب والعلاقات الإنسانية من زوايا مختلفة، تخص النساء والرجال على حد سواء، معتبرة أنه يلامس وجدان الجمهور لأنه يتناول مراحل الحب المتعددة التي يعيشها الإنسان في فترات عمرية مختلفة. كما عبّرت عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع المخرج هادي الباجوري، الذي وصفته بأنه “إنسان بسيط ولطيف وصاحب رؤية فنية مميزة”.

ومن المنتظر أن يبدأ العرض التجاري لفيلم "هيبتا 2 المناظرة الأخيرة" في دور السينما يوم الأربعاء المقبل، بعد مرور تسع سنوات على نجاح الجزء الأول عام 2016، ويشارك في بطولته بجانب منة شلبي كل من محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، جيهان الشماشرجي، وحسن مالك، ليُعدّ واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة في الموسم السينمائي الحالي.

