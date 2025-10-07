نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يتصدر تريند جوجل بعد رفع دعوى قضائية ضده بسبب أغنيته «رقم واحد يا أنصاص» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة



تصدر الفنان محمد رمضان محركات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد أن أقام أحد المحامين دعوى قضائية جديدة ضده، بسبب أغنيته الأخيرة التي تحمل اسم «رقم واحد يا أنصاص»، والتي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وحققت انتشارًا واسعًا منذ لحظة صدورها.



ووفقًا لما جاء في نص الدعوى المقدمة للمحكمة المختصة، فقد اتهم المحامي الفنان محمد رمضان بـ«التحريض على العنف والإساءة للأعراف والتقاليد المصرية»، مؤكدًا أن كلمات الأغنية تتضمن عبارات وصفت بأنها «خارجة عن الذوق العام وتشجع على الاعتداد بالنفس بصورة سلبية».

وأضاف مقدم البلاغ أن الأغنية تخالف القوانين والأعراف السائدة في المجتمع، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة الفنان محمد رمضان وفقًا لأحكام القانون، لما تمثله الأغنية على حد قوله من خطر على قيم الشباب وتأثيرها السلبي على سلوكهم.



يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه محمد رمضان تجاهل الجدل المثار، مكتفيًا بنشر مقاطع من كواليس حفلاته الأخيرة وصور من جلسات تصوير جديدة، بينما تواصل أغنيته تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على "يوتيوب"، جعلته يتصدر تريند جوجل مجددًا، وسط انقسام واضح بين مؤيديه ومعارضيه.

