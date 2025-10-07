نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن عن الفائزين في مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فعاليات دورته 41 مساء الأثنين، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وكشف الجوائز وتوزيعها على الفائزين فى مختلف مسابقات المهرجان.

وكشف الدكتور عمرو الليثي، خلال حفل الختام، عن نتائج مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو، التي تبلغ قيمة جوائزها هذا العام 50 ألف جنيه، بمشاركة لجنة تحكيم مكونة من الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، رئيسًا، وعضوية الدكتورة ثناء هاشم، أستاذة السيناريو بالمعهد العالي للسينما، والمخرجة كوثر يونس.

وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:

- المركز الأول: سيناريو فيلم "الكدبة الأخيرة"

- المركز الثاني: سيناريو فيلم "فل"

- المركز الثالث: سيناريو فيلم "بيجو"

- المركز الثالث مكرر: سيناريو فيلم "تسونامي مصر"



وأكد الإعلامي عمرو الليثي أن المسابقة شهدت منافسة قوية بين المبدعين الشباب في مجال كتابة السيناريو، موجهًا الشكر إلى لجنة التحكيم على جهودها المتميزة. وأعلن عن اتفاق لإنتاج السيناريوهات الفائزة وتحويلها إلى أفلام سينمائية ترى النور قريبًا بالشراكة مع عدد من جهات الإنتاج، والهدف منها هو اكتشاف وتشجيع المواهب الشابة في كتابة السيناريو.

وشهدت فعاليات الدورة مشاركة لجان تحكيم متميزة، حيث ترأّس المنتج تشارلز سيبيتا لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل، بعضوية كل من: الناقد المغربي أحمد الحسني، والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيغا، والسيناريست ناصر عبدالرحمن، والمخرج اليوناني مايكل هبيشس، والفنانة السورية سوزان نجم الدين.

أما لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي القصير، فترأسها الكاتب والمخرج باتريك جورج، وضمت في عضويتها الفنانة لقاء الخميسي، والمخرج والسيناريست السوداني زهير عبدالكريم.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الاختتام وكان من ابرز الحاضرين: شيرين، أميرة فتحي، غادة إبراهيم، عبد الرحيم كمال، سوزان نجم الدين، عمرو الليثي، لقاء الخميسي، منال سلامة، المخرج محمد عبد العزيز، احمد عبد العال، إيمان بدر الدين جمجوم ابنة الفنانة الراحلة فيروز، سوزان نجم الدين، وغادة إبراهيم، وغيرهم من النجوم.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي



وكان قد شهد الحفل الافتتاح تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.



وتأتي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائى استمرارًا لدوره في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة، ويقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

