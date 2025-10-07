نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إليزابيث أولسن تهاجم النقاد وتعلن رغبتها في العودة لعالم مارفل من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثارت النجمة العالمية إليزابيث أولسن الجدل بتصريحاتها الأخيرة خلال افتتاح مهرجان هامبتونز السينمائي الدولي، بعد أن وصفت أفلام مارفل بأنها موجهة للمعجبين والمشاهدين وليست للنقاد، مؤكدة رغبتها القوية في العودة إلى عالم الأبطال الخارقين الذي ارتبط باسمها لسنوات.

وقالت أولسن، في تصريحات نقلتها صحيفة فاريتي، إنها ما زالت تشعر بشغف كبير تجاه شخصية واندا ماكسيموف التي قدمتها في أفلام مارفل، موضحة أن السنوات الأخيرة منحتها فرصة استثنائية لتقديم جوانب مختلفة من الشخصية، لكنها ما زالت ترى أن هناك الكثير مما يمكن تقديمه.

وأشارت إلى أن جمهور مارفل ينتظر دائمًا المزيد من المفاجآت، وأن ارتباطهم العاطفي بهذا العالم هو ما يجعله يستمر بنجاح كبير.

وأضافت النجمة العالمية أن أفلام مارفل ليست موجهة للنقاد الذين يسعون إلى تحليلها فنيًا، وإنما للمعجبين الذين يعيشون تفاصيلها بحماس وشغف، معتبرة أن هذا ما يجعلها تجربة فريدة في تاريخ السينما الحديثة.

جدير بالذكر أن إليزابيث أولسن بدأت تجسيد شخصية واندا ماكسيموف أو سكارليت ويتش عام 2014 من خلال فيلم Captain America: The Winter Soldier، قبل أن تحقق نجاحًا واسعًا بمسلسل WandaVision عام 2021، والذي نالت عنه ترشيحًا لجائزة إيمي،وكان آخر ظهور لها في فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness عام 2022، حيث انتهى مصير الشخصية بالموت، غير أن أولسن لمّحت إلى أن النهاية قد لا تكون نهائية في عالم الأكوان المتعددة.