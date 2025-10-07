نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن عن الفائزين بمسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فعاليات دورته 41 مساء الأثنين، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وكشف عن نتائج لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل، التي ضمّت نخبة من السينمائيين والنقاد العرب.

وحصل الفيلم اللبناني «دافنينو سوا»، على جائزة سعيد شيمي لأفضل فيلم وثائقي، فيما نال الفيلم الإماراتي «اتصال»، جائزة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما لأفضل فيلم عربي طويل.

أما جائزة أفضل فيلم عربي طويل، فذهبت إلى الفيلم المغربي «وشم الريح»، بينما منحت اللجنة جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم السوري «اليوم صفر».

كما منحت اللجنة تنويهًا خاصًا للفيلم الجزائري «الساقية»، وتنويهًا آخر للفيلم السعودي «تشويش».

وتضم لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للفيلم العربي، المخرج عمر عبدالعزيز، رئيسا للجنة، بعضوية الكاتبة المغربية ملاك الدحموني، والناقد العراقي كاظم السلوم، والفنانة رانيا فريد شوقي، والناقد العراقي مهدي عباس، والفنانة منال سلامة.

وشهدت فعاليات الدورة مشاركة لجان تحكيم متميزة، حيث ترأّس المنتج تشارلز سيبيتا لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل، بعضوية كل من: الناقد المغربي أحمد الحسني، والنجمة الإسبانية مرسيدس أورتيغا، والسيناريست ناصر عبدالرحمن، والمخرج اليوناني مايكل هبيشس، والفنانة السورية سوزان نجم الدين.

أما لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي القصير، فترأسها الكاتب والمخرج باتريك جورج، وضمت في عضويتها الفنانة لقاء الخميسي، والمخرج والسيناريست السوداني زهير عبدالكريم.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل الاختتام وكان من ابرز الحاضرين: شيرين، أميرة فتحي، غادة إبراهيم، عبد الرحيم كمال، سوزان نجم الدين، عمرو الليثي، لقاء الخميسي، منال سلامة، المخرج محمد عبد العزيز، احمد عبد العال، إيمان بدر الدين جمجوم ابنة الفنانة الراحلة فيروز، سوزان نجم الدين، وغادة إبراهيم، وغيرهم من النجوم.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

تكريم نجوم السينما في مهرجان الإسكندرية السينمائي



وكان قد شهد الحفل الافتتاح تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما، بينهم: الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، المخرج المغربي حكيم بلعباس، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، والمخرج التونسي رضا الباهي، إلى جانب تكريم اسم الفنانة الراحلة فيروز، والتي تسلمت درع التكريم نيابة عنها ابنتها إيمان بدر الدين جمجوم.



وتأتي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائى استمرارًا لدوره في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة، ويقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.

