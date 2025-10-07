نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي الشر يكتمل في “على كلاي”.. محمود البزاوي وخالد سرحان وعصام السقا مع أحمد العوضي في رمضان 2026 في المقال التالي

انضم النجوم محمود البزاوي، وخالد سرحان، وعصام السقا إلى فريق عمل مسلسل "على كلاي"، الذي يخوض به النجم أحمد العوضي سباق الدراما الرمضانية لعام 2026، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام،ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة استعدادًا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

ويُعد هذا التعاون هو الأول الذي يجمع بين خالد سرحان وأحمد العوضي في عمل درامي واحد، حيث يجسد سرحان أحد أدوار الشر الرئيسية ضمن الأحداث، بمشاركة كل من محمود البزاوي وعصام السقا، في إطار مليء بالتشويق والإثارة والصراعات الإنسانية.

ويأتي هذا المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الثلاثي العوضي، والبزاوي، والسقا في مسلسل “فهد البطل”، الذي عُرض في الموسم السابق وحقق تفاعلًا واسعًا من الجمهور، حيث قدّم البزاوي آنذاك أحد أطراف الصراع الرئيسي، بينما لعب السقا دور الصديق المقرّب للبطل.

ويواصل المخرج محمد عبد السلام والمؤلف محمود حمدان تعاونهم مع العوضي بعد تجربة “فهد البطل”، من خلال عمل جديد يجمع بين الدراما الشعبية والإثارة، ويقدّم شخصية درامية جديدة للنجم أحمد العوضي الذي يسعى دائمًا إلى التنويع في اختياراته الفنية، بينما تُحضّر الشركة المنتجة للإعلان قريبًا عن باقي الأبطال المشاركين ضمن كتيبة “على كلاي”.

