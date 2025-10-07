نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عادل: "قلبي مفتوح للحب من جديد.. وأحب الرجل الطيب الخالي من المصالح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في تصريحات تحمل طابع الرومانسية والصدق، تحدثت الفنانة غادة عادل عن رؤيتها للحب وإمكانية دخولها في علاقة جديدة، مؤكدة أن مشاعرها ما زالت تنبض بالأمل والإيمان بأن "الحب الحقيقي لا ينتهي".

وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، قالت غادة: "الحب موجود طول الوقت، وطول ما القلب بينبض هيدق، وطبعًا لو لاقيت إنسان يستحق أكيد هحبه، أي إنسان كويس وقلبه نضيف وطيب أكيد هحبه، أنا بحب الطيبين واللي عندهم رحمة وعطاء ومفيش مصالح".

كلماتها العفوية عكست نضجًا عاطفيًا وصدقًا فنيًا، خاصة أنها من الفنانات اللاتي عرفن بقدرة عالية على التعبير عن مشاعر المرأة في أدوارها المختلفة.

نجاح سينمائي جديد

وعلى الصعيد الفني، تواصل غادة عادل حصد النجاح بفيلمها الجديد "فيها إيه يعني"، الذي يعرض حاليًا في دور السينما، ويشاركها البطولة ماجد الكدواني، مصطفى غريب، ريتال عبد العزيز، أسماء جلال، وغيرهم، والعمل من إخراج عمر رشدي. وقد لاقى الفيلم تفاعلًا واسعًا من الجمهور لما يقدمه من جرعة كوميديا إنسانية ممزوجة بمواقف درامية مؤثرة.

حضور قوي على الشاشة الصغيرة

أما على مستوى الدراما، فيُعرض لغادة عادل حاليًا مسلسل "وتر حساس"، الذي يسلط الضوء على خيوط العلاقات الإنسانية المليئة بالغيرة والخيانة والانتقام والحب، في قالب درامي ممتد على مدار 45 حلقة.

يشارك في بطولته محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

