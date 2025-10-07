نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحيى الفخراني عن فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو:فوز مشرف ومكسب لليونسكو وإمكانياته تؤهله مهنيًا وإنسانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبّر الفنان الدكتور يحيى الفخراني عن سعادته البالغة بعد فوز الدكتور خالد العناني باكتساح في التصويت بالمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والذي أسفر عن فوزه بمنصب المدير العام الجديد للمنظمة، قائلًا: "مبروك لمصر، ومبروك للدكتور خالد العناني، الذي عرفته على المستوى الشخصي، وبحكم معرفتي به، لو لم يكن قد فاز بهذا المنصب، لكانت الخسارة للمنظمة وليس له هو".



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"أنا مشفق عليه شخصيًا، لأن مثل هذه المناصب تمثل عبئًا كبيرًا عليه وعلى أسرته. والمبروك الأكبر لمصر، لأن الدكتور العناني، ومنذ أن عرفته، أثق به وبقدراته، وأؤمن بأنه مكسب لأي منصب يُكلف به".



وتابع: "وجود مصري في هذا المنصب، وثاني إفريقي يتولى هذا الدور، هو مكسب للمنظمة، لأنه رجل على المستوى الانساني عالٍ جدًا، ومهنيًا أيضًا. فمنذ توليه وزارة الآثار والسياحة، كان نشاطه كبيرًا وملحوظًا".