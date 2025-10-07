الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الفنان السعودي عبادي الجوهر عن اقتراب صدور ألبومه الجديد بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والذي يتضمن ست أغانٍ تجمع بين الطرب الأصيل والكلاسيكيات، بالإضافة إلى أعمال خفيفة تناسب الأذواق المتنوعة.

عبادي الجوهر يكشف تفاصيل ألبومه الجديد مع روتانا

ومن المتوقع أن يُطرح الألبوم في الأسواق خلال شهر إلى شهر ونصف، حيث عبّر الجوهر عن أمله في أن ينال رضا الجمهور، ويعكس تطور الفن السعودي الراقي الذي اعتاد عليه محبّوه على مدار مسيرته الفنية الطويلة.



وأعلن الجوهر عن تفاصيل الألبوم خلال زيارة خاصة قام بها إلى المكتب الجديد لشركة روتانا في برج المملكة بالرياض، حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي.

وخلال الجولة، اطّلع الجوهر على التحديثات والتطورات التي تشهدها الشركة، مبدياً إعجابه بالمبنى الجديد، وقال: "ألف مبروك على هذا المبنى الرائع، جعله الله قدوم خير عليكم".



وأثنى الجوهر على الدور المتنامي الذي تلعبه الكوادر السعودية الشابة داخل روتانا، مؤكدًا أن وجودهم يمنح الفنانين تواصلاً مباشراً وفهماً أعمق لاحتياجاتهم الفنية، وأضاف: "روتانا ستبقى بيت الفنانين وسندهم الدائم في مسيرتهم".

كما تطرّق إلى النهضة الفنية والثقافية التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030، مشيرًا إلى جهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في دعم الفنون.



وهنّأ الجوهر المستشار تركي آل الشيخ على اقتراب انطلاق موسم الرياض السادس في 10 أكتوبر الحالي، متمنيًا له موسمًا أكثر نجاحاً وتأثيراً.

من جهته، أكّد سالم الهندي أن موسم الرياض بات حدثًا عالميًا بارزًا، يجذب الاهتمام من داخل المملكة وخارجها، بفضل الرؤية والدعم المستمر من تركي آل الشيخ