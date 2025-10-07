نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. دمج ذوي الهمم هو رسالة العروض الأخيرة في دورة «القاهرة للعرائس» الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم «مهرجان القاهرة لمسرح العرائس» فعاليات دورته الاولى بعرضين قدما على مسارح مدرسة الفنون بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون بالجيزة.



حيث تم عرض مسرحية «فرحة - نفسنا مزيكا» وهو ثاني انتاج لأكاديمية الفنون مخصص لمسرح العرائس بعد عرض «فرحة» 1، وقد استخدمت عرائس العصي ذات الفم المتحرك في العرضين.



والعرض بطولة: الأداء الصوتي: حسن يوسف وفاطمة محمد علي، وظهور متميز للدكتور جهاد أبو العينين، نيرة عصام، أنس علاء، منار كمال، إمام وحيد، جومانا أشرف، غناء: فاطمة محمد علي، يوسف يونس بالاشتراك مع طلبة الكونسرفاتوار: سما حجاب، شهد، شاهي، رودينا بكري، وممثلين التحريك: نهاد شاكر، إنجي سمير، طلبة المدرسة الفنون التكنولوجية التطبيقية: هبة عصام، مريم محسن، زياد منصور، حنين عبد الستار، فريدة علاء، حبيبة، طلبة الكونسرفاتوار: يوسف يونس ويوسف حامد، وهندسة صوتية الدكتور خالد محسب، اخراج اذاعي الفنان عمرو دياب، تدريب تحريك عرائس نهاد شاكر، تنفيذ ديكور طه صلاح، ميكانيزم عرائس يوسف مغاوري، تنفيذ إضاءة: عبدالله حجاج، احمد ماهر، إدارة خشبة مسرح: ياسين محمد، مروان أيمن، يوسف حامد، مخرج منفذ هدير هشام، تأليف موسيقي الدكتور أحمد يوسف، تصميم ديكور أميرة عادل ، تصميم عرائس هبة بسيوني، تصميم ملابس هدير ابو الحسن، تصميم إستعراضات هاني نبيل، تصميم إضاءة وليد درويش، العرض رؤية الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، إشراف فني الدكتور حسام محسب، تأليف وأشعار هجرة الصاوي، ومن إخراج رضوى رشاد عثمان.



وقد صرحت المخرجة رضوى عثمان ان عرض «فرحة - نفسنا مزيكا» هو استكمالا لسلسة «فرحة» فتاة متلازمة داون ودورها الفعال بعد دمجها في المجتمع بعد تلقي الرعاية المناسبة، حيث تكتشف فرحة مع صديقتها حبيبة وفريدة أن زميلهم زياد وقع في خطر تدخين السجائر فتفكر هي وأصدقائها كيف يقومون بإبعاده وانقاذه، ويقرروا معا بالاشتراك مع مستر أيمن مدرس الموسيقى أن يقوم زياد بالاستفادة من أنفاسه ويديه في شيء إيجابي وهو عزف علي آلة موسيقية يمارس بها هوايته وان يبتعد عن طريق التدخين، وهكذا نكون حاربنا العادات السلبية بالفن بشكل عام ودوره في إرساء قيم إيجابية بالمجتمع.



ثم اختتم اليوم بعرض «زمبليطة في الصالون» وهو انتاج مستقل على هامش المهرجان من ورشة ذوي الهمم بمركز «سيتي» للتدريب والدراسات في الإعاقة التابع لجمعية «كاريتاس مصر»، والعرض يستخدم نوعين من العرائس نوعين من العرائس العصي وعرائس ماريونت.

بطولة: فنانين عرائس اطفال من ذوي الهمم وهم: مريم عادل فوزي، احمد علي محمد، معاذ الصادق عالم، ابراهيم احمد، ياسمين محمد هشام، ماسة ايمن، يوسف احمد، محمد مجدي، وسام سعد، مخرج منفذ هبة بسيوني، دراماتورج واخراج شاكر سعيد.



وقد صرح المخرج شاكر سعيد ان العرض هو نتاج ورشة مسرح عرائس من خلال تصنيع العروسة بداية من قطعة الفوم وصولا للشكل النهائي، وفكرة العرض جاءت من تجارب شخصية قصص حياتية حدثت مع من الأولاد ومن أفكار المسئولين في الجمعية عن مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة وتم ارتجال الحوار والسيناريو بناء على كل الأفكار وقمت بعمل دراماتورج لها وصيغتها بشكل النهائي.



وأضاف سعيد إنه ايمانا بدور الجمعية والمركز في عملية الدمج المجتمعي لذوي الهمم فإن الأولاد المشاركين بالورشة هم من قاموا بالأداء الصوتي والتحريك بصحبتي وابنتي، ومجموعة من المتطوعين الاسوياء: مني احمد نشوان، أبهى عقيل، اميرة إبراهيم، علاوة على مدربين الورشة: هبة بسيوني ويوسف مغاوري.



الجدير بالذكر إنه يقام اليوم حفل ختام المهرجان في قاعة الدكتور ثروت عكاشة بالفرع الثاني لأكاديمية الفنون بالهرم الساعة السادسة مساء.