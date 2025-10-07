نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجرأة والأناقة عنوان نادية الجندي في أحدث جلسة تصوير لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت النجمة الكبيرة نادية الجندي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد نشرها مجموعة من الصور الجديدة التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، لما تميزت به من جرأة وأناقة لافتة.

الجرأة والأناقة عنوان نادية الجندي

شاركت نادية الجندي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير لها.

أحدث ظهور لـ نادية الجندي

و ظهرت نادية بإطلالة أنيقة وجريئة في الوقت نفسه، مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأبيض أبرز رشاقتها وحيويتها، لتؤكد مجددًا أن الجمال لا يعرف عمرًا.

تفاعل الجمهور مع إطلالة نادية الجندي

وحظيت الصور بتفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها الذين أثنوا على أناقتها الدائمة وجاذبيتها، وجاءت بعض التعليقات معبرة عن الإعجاب مثل: "صباح النور على أجمل نجمة جماهيرية"، و"جمالك زاد يا نادية"، و"مبتكبريش خالص"، و"الشباب شباب الروح فعلًا، صباحك ورد وياسمين".

آخر أعمال نادية الجندي

وكان آخر أعمال نادية الجندي هو مسلسل "سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وشارك في البطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.

زيجات نادية الجندي

تزوجت نادية الجندي مرتين، الأولى من الفنان عماد حمدي وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، ثم كانت الزيجة الثانية من المنتج محمد مختار، الذي عمل في السلك الدبلوماسي قبل لقائه بها، جرى الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات وانفصلا بعد زواج استمر 20 عامًا.