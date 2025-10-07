نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد إمام يعود بقوة.. "الكينج" يقتحم دراما رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد النجم محمد إمام على بطولة مسلسل جديد بعنوان "الكينج"، من إنتاج عبدالله أبو الفتوح، ليكون تحضيره الجديد لموسم دراما رمضان 2026.

محمد إمام يشارك بـ "الكينج" رمضان 2026

ويأتي هذا العمل بعد غياب محمد إمام عن منافسات دراما رمضان 2025، حيث كان من المقرر أن ينافس في ذلك الموسم بمسلسل "الكينج" نفسه، إلا أن العمل تأجل إلى الموسم التالي. كما كان النجم يحضر لمشروع آخر بعنوان "حمزة"، والذي تأجل هو الآخر عن العرض في رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل “الكينج”

مسلسل "الكينج" يروي قصة شاب مصري يتورط في عالم المافيا والجريمة، ويضم 15 حلقة من تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج مها سليم، ومن إخراج شيرين عادل، ويُنتظر أن يشهد المسلسل مزيجًا من الأكشن والإثارة والدراما المشوقة التي تعكس صراع البطل بين طموحاته الشخصية وعالم الجريمة المحيط به.

أحدث اعمال محمد امام

ومن ناحية اخري، يستعد محمد إمام لتصوير فيلمه الجديد صقر وكناريا مع شيكو خلال الأيام المقبلة، وكان من المقرر أن يقدم بطولته في البداية، أحمد عز وماجد الكدواني ونيللي كريم، وذلك في عام 2021، قبل أن يتوقف التحضير للمشروع فجأة ويتم تأجيله، وكان سيتولى إخراجه أحمد علاء الديب.

آخر أعمال محمد إمام

وكان آخر أعمال محمد إمام فيلم اللعب مع العيال، ودارت أحداثه في إطار أكشن كوميدي، وجسد إمام خلاله شخصية مدرس اسمه علام يهرب من حياته في القاهرة من أجل العمل في شرم الشيخ ويواجه هناك العديد من الأزمات، بسبب وجود المدرسة التي يعمل بها في الصحراء وسط مجتمع البدو.

ابطال فيلم اللعب مع العيال

وشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم إلى جانب محمد إمام وهم: باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبدالعظيم، مصطفى غريب، وسليمان عيد، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين.