نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم يوسف: 'أمي ربنا افتكرها مشافتش قَلبة الناس على ابنها.. ده كان قتلها' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي باسم يوسف إنه يشعر دائمًا بأنه في المكان الخطأ، موضحًا: "حياتي كلها كده، دايمًا بلاقي نفسي في أماكن مش بتاعتي. أنا بحب الكوميديا، لكن لقيت نفسي غارق في أخبار السياسة أكتر من أي حاجة تانية، وده مضايقني".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON: "قضيت عمري كله بدح علشان أحقق أحلام أهلي في إني أبقى طبيب، مش علشان حلمي أنا"، كما تحدث بأسى عن والدته، قائلًا: " أمي ربنا افتكرها مشافتش قَلبة الناس على ابنها.. ده كان قتلها.. كانت نار جواها، أما أبويا فكان زي الهوا، مش بتحس بيه لكن ما تقدرش تعيش من غيره".



وأعرب عن سعادته بالظهور مجددًا عبر قناة ON التي شهدت بداياته قبل 14 عامًا، لافتًا إلى أن ظهوره أثار شائعات حول حصوله على مبالغ مالية ضخمة.

وقال "يوسف" مازحًا: "كل شوية يقولوا إني واخد فلوس كتير، ومراتي بدأت تشك! بيقولوا أخدت 22 مليون جنيه، وأنا بقول الحقيقة إنهم 22 مليون دولار، ومستعد أظهر في أي حفلة أو برنامج أو حتى سبوع وطهور".

وأكد باسم يوسف أن بعض الناس يبالغون في الاحتفاء به وربطه الدائم بالسياسة، مضيفًا: "أنا مش شايف نفسي أستحق كل ده، دايمًا بيبقى اسمي في وسط جدل، وأنا في الأساس كوميديان، مش سياسي، بس الناس مصممة تشوفني في الدور الغلط".