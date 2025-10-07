نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة قوية ليوسف معاطي بعد غياب طويل.. تعاون جديد مع محمد هنيدي في مسلسل «عابدين» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم محمد هنيدي عن بدء تحضيراته لمسلسل جديد يحمل عنوان «عابدين»، في تعاون فني يجمعه بالكاتب الكبير يوسف معاطي، بعد سنوات من غيابه عن الدراما التلفزيونية.

عودة قوية ليوسف معاطي بعد غياب طويل



وكشف هنيدي عن المشروع الجديد عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر صورة جمعته بمعاطي وعلق عليها قائلًا: «انتظرونا وعودة الكاتب الكبير يوسف معاطي في مسلسل عابدين».

تفاصيل العمل الجديد

حتى الآن لم يُحسم قرار عرض المسلسل في موسم دراما رمضان 2026، إذ لا يزال العمل في مرحلة الكتابة والتطوير، حيث يعمل الثنائي هنيدي ومعاطي على وضع اللمسات الأولى للقصة والشخصيات قبل بدء مرحلة التحضيرات الفعلية.

ومن المقرر أن يُعلن هنيدي خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل أكثر تخص فريق العمل، والجهة المنتجة، ومواعيد بدء التصوير.

هنيدي بين السينما والدراما

وعلى الصعيد السينمائي، يترقب الجمهور عرض فيلم «الجواهرجي»، الذي يجمع بين محمد هنيدي والنجمة منى زكي بعد سنوات من التعاون المشترك الناجح في أعمال سابقة.

تفاصيل فيلم الجواهرجي

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، إلى جانب ضيوف شرف مميزين، الفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول أزمات الحياة الزوجية وما تسببه من مواقف طريفة ومفارقات.

عودة يوسف معاطي بعد غياب

ويُعد مسلسل «عابدين» عودة مرتقبة للكاتب الكبير يوسف معاطي إلى الساحة الدرامية، بعد غياب استمر لعدة سنوات منذ آخر أعماله «عفاريت عدلي علام» الذي عُرض عام 2017، من بطولة الزعيم عادل إمام.