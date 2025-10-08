نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فركش.. انتهاء تصوير فيلم طلقني بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ياسمين رحمي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صور من كواليس تصوير فيلم «طلقني»، وعلقت: فركش فيلم طلفنى للاستاذ خالد مرعى قريبا فى السينما

قصة فيلم "طلقني"

وتدور احداثه في إطار كوميدي حول قصة شاب يطلق زوجته ليعيش حياته الخاصة، بينما تظل هي مسؤولة عن تربية أبنائهما، يتعرض هذا الشاب لأزمات مالية خانقة تدفعه لطلب من زوجته بيع منزل العائلة لإنقاذه من السجن، فتوافق على دعم القرار لتجاوز المشكلات المالية.

ابطال فيلم "طلقني"

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب كريم محمود عبدالعزيز كل من دينا الشربيني، باسم سمرة، حاتم صلاح، دنيا سامي، هناء الشوربجي، محمود حافظ، محمد محمود، عابد عناني، ياسمين رحمي، ومحمود فارس، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ومن إنتاج شركة نيوسينشري بقيادة المنتج زيد الكردي.

التعاون الثاني بين كريم عبد العزيز ودينا الشربيني

وفيلم "طلقني" هو التعاون الثاني بين كريم عبد العزيز ودينا الشربيني بعد النجاح الكبير الذي حققاه في فيلمهما السابق "الهنا اللي أنا فيه"، وشارك في بطولة ذلك الفيلم كل من ياسمين رئيس وحاتم صلاح، وأخرون، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، مما يعكس استمرار الكيمياء الفنية بين الثنائي على الشاشة الكبيرة.

اخر اعمال كريم عبدالعزيز

وكان اخر اعمال كريم عبدالعزيز هو مسلسل "مملكة الحرير" الذي جمع نخبة من النجوم الشباب والكبار على حد سواء، من بينهم أسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز، سلوى عثمان، وسارة بركة، إضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب الواعدين، المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركتي سينرجي بلس وكونكر، ولاقى متابعة كبيرة عند عرضه.