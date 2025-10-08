نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم يوسف: "مصر اختلفت عن 2014 وأخاف أرجع ألاقي نفسي غريب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظهوره الإعلامي الأول بعد سنوات غياب عبر برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع الإعلامي أحمد سالم، كشف الإعلامي الساخر باسم يوسف كشف كواليس رحلته الشخصية والمهنية، خاصة علاقته بمصر بعد سنوات من الغياب.

وتحدث باسم يوسف عن شعوره بالغربة قائلًا: “مصر وحشتني، ولكن في 11 سنة فاتوا.. مصر اللي في خيالي 2014.. أما 2025 مصر بقيت حاجة تاني خالص.. أخاف أرجع ألاقي نفسي غريب عن البلد اللي عشت فيها 40 سنة من حياتي.. الغربة مش بس بتتغرب في بلدك الجديدة ولكن إنك تصبح غريب عن بلدك اللي سبتها”.

ولدى سؤاله عن سبب عدم تقديمه برنامجه الشهير من خارج مصر، رغم النجاح الكبير الذي حققه، أجاب يوسف: “البرنامج ده وليد عصره وظروفه وتوقيته، نجاحه بسبب ارتباط الناس بظروف الوقت بتاعته.. الكوميديا عمرها قصير.. والكوميديا السياسية علشان بتتكلم عن أحداث جارية عمرها أقصر، وفضلت أكتر من سنتين مشلول، مش عارف أكتب ولا كلمة، وحاسس إني من غير البرنامج ولا حاجة.. وشفنا ده كتير.. إزاي عمل أو نجم الناس بترتبط به، بعدها تطالبه بإعادة الدور أو الشخصية، بعدها يعملها والناس تقلب عليه تاني”.

وأضاف: "كلامي من جوه على بلد أنا عايش فيها غير كلامي من بره على بلد أنا بشوفها من خلال الفيس بوك، البرنامج كان مؤثر لأنه كان من جوه البلد".