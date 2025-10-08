نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عادل عن "فيها إيه يعني؟!": رحلة حب ودفء... وليس مجرد قصة رومانسية" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة غادة عادل عن تفاصيل شخصيتها في فيلمها الجديد “فيها إيه يعني؟!” المعروض حاليًا بدور السينما، معبّرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل الذي وصفته بأنه يجمع بين الطابع الإنساني والكوميدي في آن واحد، مؤكدة حماسها الكبير لمعرفة رد فعل الجمهور بعد مشاهدته.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن شخصيتها في الفيلم تُدعى "ليلى"، وهي امرأة بسيطة تحمل ماضيًا عاطفيًا ما زال يلقي بظلاله على حياتها الحاضرة ويؤثر في قراراتها. مشيرة إلى أن الدور يختلف عن كل ما قدمته سابقًا، لأنه يجمع بين الحنين والواقعية في إطار درامي دافئ.

وأضافت أن أكثر ما جذبها إلى المشاركة هو الرسالة التي يقدمها الفيلم حول الحب الذي لا يعترف بالعمر أو التوقيت، معتبرة أن هذه الفكرة الإنسانية البسيطة والعميقة هي جوهر العمل.

كما تحدثت عن تعاونها مع الفنان ماجد الكدواني، واصفة التجربة بأنها "ممتعة ومليئة بالكيمياء الفنية والصدق على الشاشة"، مؤكدة أن أجواء التصوير كانت مرحة ومريحة للغاية.

وفي ختام حديثها، أكدت غادة عادل أن الفيلم لا يقدّم مجرد حكاية رومانسية عابرة، بل يحمل تفاصيل دقيقة تمسّ كل مشاهد، معربة عن أملها في أن يغادر الجمهور صالة العرض بابتسامة وشعور بالدفء والرضا.