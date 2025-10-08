نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلين ديون تخطف الأنظار في ظهور نادر مع أبنائها بعد صراعها مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد مؤثر ولافت، ظهرت النجمة العالمية سيلين ديون للمرة الأولى منذ فترة طويلة، برفقة أبنائها الثلاثة رينيه تشارلز (24 عامًا) والتوأم نيلسون وإدي (14 عامًا)، خلال حضورها حفل النجم بول مكارتني في مدينة لاس فيغاس.

وأثارت ديون إعجاب الحضور بتفاعلها الكبير مع الأغاني، إذ شوهدت وهي تصفق وتلوّح بقبضتها في الهواء على أنغام الموسيقى، مرتدية بلوزة سوداء أنيقة وقبعة كلاسيكية، ما منحها إطلالة بسيطة لكنها مفعمة بالحيوية.

ويُعد هذا الظهور من المرات النادرة التي تطل فيها ديون علنًا منذ إعلان إصابتها عام 2022 بمرض متلازمة الشخص المتيبس، وهو اضطراب عصبي نادر يسبب تشنجات عضلية مؤلمة وصعوبة في الحركة والتنفس.

وفي حوار سابق مع مجلة PEOPLE، تحدثت ديون عن قوة الدعم التي تستمدها من أبنائها في مواجهة المرض، مشيرة إلى أنهم أصبحوا مصدر طاقتها وإلهامها في هذه المرحلة من حياتها.

يُذكر أن سيلين رزقت بأبنائها من زوجها الراحل رينيه أنجليل الذي توفي عام 2016 بعد صراع مع سرطان الحنجرة، ومنذ ذلك الحين كرّست حياتها لأبنائها بعيدًا عن الأضواء.

ورغم التحديات الصحية، أثبتت سيلين ديون بحضورها الأخير أن الموسيقى لا تزال شريان حياتها، وأنها ما زالت قادرة على أن تبعث الأمل بابتسامتها وحضورها المليء بالحب والقوة.