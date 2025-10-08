نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسس أورهان.. بداية جديدة في الحكاية العثمانية بعد نهاية عثمان في المقال التالي

انتهاء قصة عثمان وبداية أورهان.. مسلسل جديد يشعل حماس الجمهور!

يشهد الوسط الفني التركي والعربي حالة من الترقب الكبير مع اقتراب انطلاق المسلسل التاريخي المنتظر «المؤسس أورهان»، الذي يُعد الامتداد الرسمي لمسيرة «المؤسس عثمان» بعد نهاية موسمه السادس. العمل الجديد يُمثل نقلة زمنية كبرى في السرد الدرامي، إذ يفتتح فصلًا جديدًا من الحكاية العثمانية من خلال قصة نجل عثمان غازي، مؤسس الدولة العثمانية.

فكرة مسلسل المؤسس أورهان وأحداثه

يُكمل المسلسل مسيرة والده «عثمان»، حيث تدور أحداث الموسم الأول حول نشأة أورهان غازي وصراعاته السياسية والعسكرية لتثبيت أركان الدولة الفتية بعد وفاة والده.

وتكشف القصة عن تحالفات ومعارك جديدة في الداخل والخارج، إلى جانب صراعات الحكم داخل الأسرة العثمانية، وخاصة العلاقة بين أورهان وشقيقه علاء الدين، التي تحمل الكثير من الدروس التاريخية والدرامية.

العمل يقدّم أورهان في صورة القائد الشاب الطموح، الذي يسعى لمواصلة حلم والده وبناء إمبراطورية عادلة وقوية، ليكمل سلسلة «قيامة أرطغرل» و«المؤسس عثمان» في ملحمة تاريخية تمتد لأجيال آل عثمان.

اختلاف كبير عن «المؤسس عثمان»

أكدت مصادر تركية أن «المؤسس أورهان» سيكون بمثابة استمرار درامي لكن بزمن جديد وشخصيات مختلفة، ولن يُستكمل الموسم السابع من «عثمان» بالشكل المعتاد، بل سيتم الانتقال إلى حقبة «أورهان» مباشرة.

قناة ATV التركية، المنتجة الحصرية للمسلسل، أشارت إلى أن الأحداث ستشهد قفزة زمنية كبيرة تُعيد رسم التاريخ العثماني، مع تغيير في طاقم الممثلين ليتناسب مع تطور الحقبة الجديدة.

موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول

حتى الآن لم يُحدد الموعد الرسمي للعرض، إلا أن التصوير بدأ بالفعل في مدينة إسطنبول، وفق تسريبات من كواليس الإنتاج. ومن المرجح أن يبدأ عرضه في نهاية عام 2025 على قناة ATV مساء الأربعاء، في نفس الموعد الذي اعتاد فيه الجمهور متابعة «المؤسس عثمان».

كما يتم حاليًا التحضير لإطلاق البرومو التشويقي الأول، الذي سيكشف عن ملامح الشخصيات الجديدة والمشاهد التاريخية الضخمة المنتظرة.

أبطال مسلسل المؤسس أورهان

يضم العمل نخبة من أبرز نجوم الدراما التركية، ومنهم:

ميرت يازجي أوغلو في دور أورهان غازي

في دور أورهان غازي بنو يندر ملار

بوراك سيرجن

شكري أوزيلديز

محاسن مرابط

جاغري شينسوي

جان آناك بدور كارا حليل

ملخص وتوقعات المشاهدين

يتوقع النقاد أن يحقق «المؤسس أورهان» نجاحًا ضخمًا نظرًا للقاعدة الجماهيرية الواسعة التي كونها «عثمان» و«أرطغرل»، خاصة مع الإنتاج الضخم والاهتمام بالتفاصيل التاريخية.

العمل يُعتبر خطوة جديدة في الدراما التركية التاريخية، يجمع بين الدراما، الحركة، والتاريخ في إطار مشوق ينتظره عشاق الأعمال التاريخية في العالم العربي.