نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عبير صبري تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة عبير صبري تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما اختارت أن تودّع فصل الصيف على طريقتها الخاصة، بجلسة تصوير جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التقطتها بعد انتهاء فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

أحدث ظهور لـ عبير صبري

وظهرت عبير بإطلالة ساحرة تجمع بين البساطة والأنوثة، مرتدية فستانًا من قطعتين يتكوّن من كروب توب قصيرة وتنورة طويلة من أقمشة خفيفة تتداخل فيها ألوان البرتقالي والأصفر والوردي والأخضر، وأكملت الإطلالة بنظارة شمسية باللون البرتقالي.

أحدث أعمال عبير صبري

على الصعيد المهني، تعود عبير صبري قريبًا لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "زمالك بولاق"، الذي يتكون من 15 حلقة، ويشاركها بطولته كل من خالد الصاوي وباسم سمرة، إلى جانب انتصار وتيام مصطفى قمر.