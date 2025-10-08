نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتشف أسرار مسلسل المؤسس أورهان.. القصة الكاملة ومواعيد العرض وأبطال العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المؤسس أورهان.. الوريث الجديد للعرش العثماني في دراما 2025!

يشهد الموسم الدرامي التركي لعام 2025 حالة من الحماس الكبير مع اقتراب انطلاق مسلسل "المؤسس أورهان" الموسم الأول، الذي يُعد الامتداد الرسمي والروحي لمسلسل "المؤسس عثمان" بعد ستة مواسم من النجاح الساحق. العمل الجديد يعيد الجمهور إلى جذور التاريخ العثماني، ولكن هذه المرة من خلال قصة أورهان غازي ابن المؤسس عثمان بن أرطغرل، الذي واصل طريق والده في بناء دولة قوية تواجه الأعداء والمؤامرات.

قصة مسلسل المؤسس أورهان

ينقلنا مسلسل "المؤسس أورهان" إلى مرحلة جديدة من التاريخ، تبدأ بعد وفاة عثمان غازي، حيث يتولى ابنه أورهان قيادة الدولة الناشئة.

وتتمحور الأحداث حول صراعات الحكم والتحالفات السياسية، والحروب التي خاضها أورهان لتوسيع نفوذ الدولة العثمانية، إلى جانب الصدامات العائلية التي تُظهر الجانب الإنساني في حياة القادة.

المسلسل يُبرز أيضًا العلاقة الأخوية المعقدة بين أورهان وشقيقه علاء الدين، وما شهدته تلك الفترة من مؤامرات وصراعات داخلية وخارجية شكلت ملامح العهد الجديد للدولة العثمانية.

اختلاف كبير عن “المؤسس عثمان”

أكدت القناة المنتجة ATV التركية أن المسلسل الجديد لا يُعد موسمًا سابعًا من “المؤسس عثمان”، بل بداية سلسلة جديدة كليًا تركز على الجيل التالي من آل عثمان.

ومن المنتظر أن يشهد العمل قفزة زمنية ضخمة، مع طاقم تمثيلي جديد، وأسلوب إخراج أكثر حداثة، يقدم رؤية درامية متجددة تجمع بين المشاهد الحربية الضخمة والدراما العائلية العميقة.

أبطال مسلسل المؤسس أورهان

يضم العمل مجموعة من أبرز نجوم الدراما التركية، في مقدمتهم:

ميرت يازجي أوغلو في دور أورهان غازي.

في دور أورهان غازي. بنو يندر ملار .

. بوراك سيرجن .

. شكري أوزيلديز .

. محاسن مرابط .

. جاغري شينسوي .

. جان آناك بدور كارا حليل.

ويُتوقع أن يظهر بعض النجوم الذين شاركوا في “المؤسس عثمان” في حلقات محدودة كضيوف شرف، لتقديم رابط درامي بين العملين.

موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان والقنوات الناقلة

لم يتم الإعلان الرسمي عن موعد العرض بعد، إلا أن مصادر داخل فريق الإنتاج أكدت أن البث الأول سيكون على قناة ATV التركية في نهاية عام 2025، على أن يُعرض أسبوعيًا مساء الأربعاء، في نفس الموعد الذي ارتبط به جمهور “المؤسس عثمان”.

كما يُنتظر أن تعلن قنوات عربية، من بينها قناة دوت الخليج الجزائرية، عن عرض النسخة المدبلجة قريبًا بعد بثها في تركيا مباشرة.

يُعد مسلسل "المؤسس أورهان" واحدًا من أكثر الأعمال التاريخية المنتظرة هذا العام، إذ يجمع بين الحبكة التاريخية، والتصوير السينمائي الضخم، والأداء التمثيلي المتميز، ليكمل ما بدأه “قيامة أرطغرل” و“المؤسس عثمان”.

ومع تصاعد الترقب في تركيا والعالم العربي، يبدو أن “أورهان” في طريقه ليصبح الملحمة التاريخية الجديدة التي سيتحدث عنها الجميع.