نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نحتاج لقاعدة قانونية".. حنان مطاوع تعلق على فيديو بالذكاء الاصطناعي لوالدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفضت الفنانة حنان مطاوع استغلال صورتها وصورة والدها دون إذن، ووصفت الأمر بـ "الانتهاك" و"سرقة الحقوق"، وأعربت عن استيائها الشديد من فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، تم فيه استخدام صورتها وتقنيات الذكاء الاصطناعي لإظهارها في مشاهد مؤثرة مع والدها الراحل كرم مطاوع، وكأنهما يبعثان برسائل من العالم الآخر.

تصريحات حنان مطاوع



وقالت: "الفيديو مؤلم... أنا مش بحب أستدعي صور الوفاة أو الألم، ولما بشوف الصور دي، قلبي ممكن يتقبض ويتوجع."



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة "الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"صاحب المقطع اعتذر، وبشكره على حسن خلقه، وكان بالفعل حسن النية، لكن في نفس الوقت، لازم يكون فيه مبدأ يحكم الأمر."



وشددت على ضرورة سنّ قانون لحماية الأفراد من الاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا، قائلة: "لازم نحمي نفسنا من الاستخدام السيء للتكنولوجيا. ممكن أصحى الصبح ألاقي نفسي في فيلم ضد معتقداتي أو ضد أفكاري وتوجهاتي، في مشاهد ما أقدرش أعملها أصلًا!"

وتابعت: "خلينا نحط قاعدة قانونية... إن الشخص الموجود في أي مقطع يتم إعلامه، دي أبسط حقوقي، إني أوافق أو أرفض استغلال شكلي أو صوتي أو صورتي. دي أبسط الحقوق".