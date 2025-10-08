نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عادل حسان مخرج فيلم "عُدي" لـ "دوت الخليج الفني": "المهارة تكمن في إخراج ما تريد بأقل الإمكانيات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فيلم "عُدي" بجائزة أفضل فيلم من قِبل لجنة تحكيم مسابقة افلام شباب مصر قسم الطلبة، بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في دورته الـ 41، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، بعد منافسة قوية تميزت بتنوع الموضوعات وجودة التنفيذ والرؤى الفنية المتقدمة.

تصريحات المخرج محمد عادل

أعرب المخرج محمد عادل حسان أثناء حواره مع “دوت الخليج الفني” عن سعادته الشديدة بالفوز بتكريم خاص في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 41. وقال إن هذا التكريم يعد تكريمًا خاصة بالنسبة لأنه من مهرجان بلده، حيث أنه اسكندراني الأصل.

كشف محمد عادل حسان عن الصعوبات التي واجهتهم أثناء التحضير والتصوير، مؤكدًا على أنهم عملوا بجد لتقديم فيلم بجودة عالية رغم الإمكانيات المحدودة. وأشاد بدور مدير التصوير د. إسلام محمد، مؤكدًا على أنه قام بعمل رائع في تصوير الفيلم، وعن تعاونهم والتواصل فيما بينهم لتحقيق هدفهم في كل مشهد.

وأكد المخرج محمد عادل حسان أن تصوير الفيلم كان تحديًا كبيرًا، حيث تم تصوير الفيلم كله في يوم واحد، وكان هذا الأمر مفاجئًا للكثيرين نظرًا لأن الفيلم يحتوي على أكشن وموسيقى وحركة كاميرا، مما يجعله ليس فيلمًا بسيطًا. وأشار إلى أن الميزانية المحدودة كانت تحديًا آخر، ولكن فريق العمل كان متحمسًا جدًا للعمل على الفيلم، وتمكن مدير التصوير إسلام من تحقيق ما يريده بأقل الإمكانيات المتاحة، رغم أن الفيلم كان يحتاج إلى معدات أكثر وكرو أكبر، ولكن الشطارة هي أن تتمكن من إخراج ما تريد بأقل الإمكانيات المتاحة.

رد محمد عادل حسان على سؤال حول تأثير المخرجين عليه، قال إنه لا يوجد مخرج معين أثر فيه بشكل كبير، مؤكدًا على حبه للتنوع في الأفلام، مثل الكوميديا والرومانسية والتشويق. وأشار إلى أن كل مخرج له أفلام جيدة وأخرى غير جيدة، ولا يمكن الاعتماد على مخرج واحد كمرجع. وأضاف أنه متأثر ببعض المخرجين، ولكن يرى أن لديهم أفلامًا غير جيدة أيضًا.

وكانت لجنة تحكيم مسابقة افلام شباب مصر قسم الطلبة فترأسها الكاتبة والناقدة أمال عثمان، ومدير التصوير د. حسين بكر، والفنانة أميرة فتحي، حيث أشادت اللجنة بإعجابها الشديد بالعمل، وفوزه بجدارة.

أراء النقاد

أكدت الناقدة آمال عثمان أن الفيلم يقدم نموذجًا للسينما الشابة القادرة على إنتاج عمل احترافي يحول الذاكرة إلى قصائد بشرية، وأشادت بالفيلم لقدرته على سرد آلم التجربة الفلسطينية بشكل عميق ومؤثر، من خلال خطاب بصري عميق قادر على مخاطبة العالم. وأضافت أن الفيلم يعكس عمق الوجع الإنساني وجدلية الذاكرة والعنف، مستعيرًا صوتًا شعريًا خالدًا للشاعر محمود درويش. وأشارت إلى أن الفيلم يقدم مرافعة بصرية عن حق المقاومة ويحذر من استمرار دائرة العنف والدم في ظل انعدام العدالة، مؤكدة أن غياب الدولة الفلسطينية المستقلة يعني غياب أي فرصة حقيقية للسلام في المنطقة.

المخرج محمد عادل حسان

وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 41



وتأتي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائى استمرارًا لدوره في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة، ويقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.