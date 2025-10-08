نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رؤية درامية مؤثرة".. إسلام محمد يكشف أسرار تصوير فيلم "عُدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فيلم "عُدي" بجائزة أفضل فيلم من قِبل لجنة تحكيم مسابقة افلام شباب مصر قسم الطلبة، بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، في دورته الـ 41، والتي تحمل اسم النجمة ليلى علوي، بعد منافسة قوية تميزت بتنوع الموضوعات وجودة التنفيذ والرؤى الفنية المتقدمة.

أعرب مدير التصوير إسلام محمد أثناء حواره مع “دوت الخليج الفني” عن سعادته الشديدة بالفوز بتكريم خاص في مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 41.

وضح مدير التصوير إسلام محمد تفاصيل الفكرة العامة لفيلم "عُدي" أثناء حواره مع "دوت الخليج الفني"، حيث قال إنهم قسموا الفيلم إلى جزئين: جزء خاص بالبطل وجزء خاص بالعائلة الإسرائيلية. وأوضح أصرارهم لتوضيح معاناة أسرة البطل عُدي "الأسرة الفلسطينية" للعالم كله، بعد أن سلبت منهم الأسرة الإسرائيلية منزلهم ليعيشوا على حساب حياة شعب آخر.

وكشف إسلام محمد عن استخدامهم للإضاءة والزوايا بشكل دقيق لتوضيح الفكرة العامة للفيلم، وأشار إلى أن الميزانية المحدودة كانت أكبر تحدي واجههم أثناء التصوير، لأن العمل بأكمله تم تصويره في لوكيشن واحد. وأوضح كيف تم تصوير محاربة الأسرة الفلسطينية والغموض الذي واجهه عُدي أثناء محاولته للوصول لأسرته، مقارنة بالعائلة الإسرائيلية الذين عاشوا في سلام في بيت العائلة الفلسطينية.

وكانت لجنة تحكيم مسابقة افلام شباب مصر قسم الطلبة فترأسها الكاتبة والناقدة أمال عثمان، ومدير التصوير د. حسين بكر، والفنانة أميرة فتحي، حيث أشادت اللجنة بإعجابها الشديد بالعمل، وفوزه بجدارة.

أراء النقاد

أكدت الناقدة آمال عثمان أن الفيلم يقدم نموذجًا للسينما الشابة القادرة على إنتاج عمل احترافي يحول الذاكرة إلى قصائد بشرية. وأشادت بالفيلم لقدرته على سرد آلم التجربة الفلسطينية بشكل عميق ومؤثر، من خلال خطاب بصري عميق قادر على مخاطبة العالم. وأضافت أن الفيلم يعكس عمق الوجع الإنساني وجدلية الذاكرة والعنف، مستعيرًا صوتًا شعريًا خالدًا للشاعر محمود درويش. وأشارت إلى أن الفيلم يقدم مرافعة بصرية عن حق المقاومة ويحذر من استمرار دائرة العنف والدم في ظل انعدام العدالة، مؤكدة أن غياب الدولة الفلسطينية المستقلة يعني غياب أي فرصة حقيقية للسلام في المنطقة.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة واسعة من حيث عدد الأفلام والدول المشاركة التي تصل إلى 46 دولة، حيث عرض 131 فيلمًا ضمن 8 مسابقات، منها 7 مسابقات للأفلام ومسابقة للسيناريو.

مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 41



وتأتي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية السينمائى استمرارًا لدوره في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة، ويقام المهرجان هذا العام برئاسة الناقد السينمائي الأستاذ الأمير أباظة، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.