نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوللي شاهين تطرح كليب أغنيتها الجديدة «ترند» باللهجة الإسبانية بتقنية الذكاء الاصطناعي... فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين كليب أغنيتها الجديدة "ترند" باللهجة المصرية ولأول مرة تغني باللهجة الإسبانية واللهجة الإسبانية من كلمات دوللي شاهين، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد حققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة عالية بعد طرحها بساعات قليلة.

تفاصيل أغنية ترند

أغنية ترند من كلمات الشاعر أحمد سليم، واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان، فيما تولى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي. والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الـ Ai فكرة دوللي شاهين وهي فكرة ابتكرتها دوللي شاهين لتمنح العمل لمسة عصرية مختلفة.

دوللي شاهين تطرح كليب أغنيتها الجديدة «ترند» باللهجة الإسبانية بتقنية الذكاء الاصطناعي... فيديو

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين تضمنت أغنيات مثل: “ياللا يا غدار”، “روح زورن” بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، إضافة إلى “أنا الحاجة الحلوة”، “ست البنات”، “حوش الدلع”، “حكاية بن”، “حبيبتي يا أمي”، و“الملكة QUEEN” التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

الفنانة دوللي شاهين

يقول مطلع أغنية ترند:

معديه

ترند انا واصله العالميه

ومافيش كلام كدا يوصف فيا

انا ذيي دامين

اسطوره

تشوفني تاخد كدا مية صوره

بجمالي انا الناس مبهوره

طوابير واقفين

والكلام الإسباني

Soy una mujer poderosa

اوعى تحلم اديك فرصة

Loca loca y furiosa

مستحيل ترضيني ب rosa

Me encanta tu tortura

لو واحشاك طب خدلك صورة

La mujer nunca te llora

Si me quieres y me amas

قدرني يا حبيبي بالماس

Todo el tiempo en mi piensas si no mi amor no acerques

Muy amable muy hermosa

una reina en mi casa

Como el ave estoy horra