نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوللي شاهين تطرح كليب أغنيتها الجديدة «ترند» باللهجة الإسبانية بتقنية الذكاء الاصطناعي... فيديو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين كليب أغنيتها الجديدة "ترند" باللهجة المصرية ولأول مرة تغني باللهجة الإسبانية واللهجة الإسبانية من كلمات دوللي شاهين، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجميع المنصات الموسيقية الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد حققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة عالية بعد طرحها بساعات قليلة.
تفاصيل أغنية ترند
أغنية ترند من كلمات الشاعر أحمد سليم، واللهجة الإسبانية كلمات دوللي شاهين، وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان، فيما تولى عصام ميلاد نصرالله مهام المستشار الإعلامي. والفيديو كليب تم تنفيذه بتقنية الـ Ai فكرة دوللي شاهين وهي فكرة ابتكرتها دوللي شاهين لتمنح العمل لمسة عصرية مختلفة.
يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين تضمنت أغنيات مثل: “ياللا يا غدار”، “روح زورن” بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، إضافة إلى “أنا الحاجة الحلوة”، “ست البنات”، “حوش الدلع”، “حكاية بن”، “حبيبتي يا أمي”، و“الملكة QUEEN” التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
يقول مطلع أغنية ترند:
معديه
ترند انا واصله العالميه
ومافيش كلام كدا يوصف فيا
انا ذيي دامين
اسطوره
تشوفني تاخد كدا مية صوره
بجمالي انا الناس مبهوره
طوابير واقفين
والكلام الإسباني
Soy una mujer poderosa
اوعى تحلم اديك فرصة
Loca loca y furiosa
مستحيل ترضيني ب rosa
Me encanta tu tortura
لو واحشاك طب خدلك صورة
La mujer nunca te llora
Si me quieres y me amas
قدرني يا حبيبي بالماس
Todo el tiempo en mi piensas si no mi amor no acerques
Muy amable muy hermosa
una reina en mi casa
Como el ave estoy horra