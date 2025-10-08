نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء مفتوح وحوار مع الفنان القدير صبري فواز ب "معرض الزمالك الأول للكتاب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة؛ وضمن فعاليات معرض الزمالك الأول للكتاب الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

تفاصيل الندوة:

وتحت عنوان (مساحة حرة) يتحدث الفنان القدير صبري فواز؛ الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥م؛ في لقاء مفتوح، وذلك بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الكائن ب٩ش حسن صبري بالزمالك.

من هو صبري فواز:

الفنان القدير صبري فواز ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي؛ قام بتأليف وإخراج عدة عروض مسرحية منها ( ميسدكول من هولاكو، حنقول كمان، إيزيس، صدى الأصداء، اللى خايف يروح، مزرعة الأرانب، ياسين وبهية، عروس الجنوب، المدد، ليل يا عين، ليالي الحسينية).



كما أخرج عشر مسرحيات قصيرة عن كليلة ودمنة للتليفزيون المصري، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال التليفزيونية.