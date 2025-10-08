نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهن التمثيلية تعلن عن الفائزين بجائزة الجمهور في مهرجانها الثامن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتواصل التنافس على جائزة الجمهور بين شباب مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة، والتي يحصلون عليها بشكل فوري عقب انتهاء كل عرض، ما يمثل "جائزة فورية" تقديرًا للجهد والابداع والتميز





أبرز الفائزين:

في منافسات الثلاثاء7 أكتوبر 2025 حصل الفنان عمر الحسيني علي جائزة الجمهور the best عن دوره في عرض "الوهم" بينما حصلت هبة قناوي على جائزة أفضل ممثلة عن العمل نفسه.



في عرض "لا أحد بالخارج" للمخرج إبراهيم حسن ذهبت الجائزة للممثل عصام الدين أشرف، واستحق لقب the best عبر تصويت الكتروني شفاف ومباشر شارك فيه جمهور العرض عبر "الباركود".



بينما ذهبت الجائزة لأحمد نادي ونغم صالح عن أدائهما في عرض " ميرامار " للمخرج أحمد الرمادي، والذي تم عرضه علي مسرح الهوسابير