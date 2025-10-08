نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المسلماني” بعد لقاء وزير المالية: ملف مستحقات ماسبيرو يسير بشكل إيجابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: “استكمالًا للاتصالات المستمرة بشأن مستحقات ماسبيرو، سعدت اليوم بلقاء وزير المالية الدكتور أحمد كجوك للمرة الخامسة، وقد أبلغني أن وزارة المالية في طريقها لاستكمال جميع البيانات الخاصة بملف معاشات ماسبيرو، قبل عرضها علي السيد رئيس الوزراء قريبًا، وهناك رؤية أوسع تدرسها وزارة المالية لدعم الهيئة الوطنية للإعلام، ومساعدتها على أداء مهامها، وإنجاز رسالتها”.

وأضاف: “باسم أبناء ماسبيرو وكافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، جدد رئيس الهيئة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على توجيه سيادته بحل أزمة معاشات ماسبيرو، واستعادة قوة إعلام الدولة”.