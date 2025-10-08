نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فركش.. إنتهاء تصوير فيلم "الكراش" لـ أحمد داود وميرنا جميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى صناع فيلم "الكراش" من تصوير جميع مشاهد العمل بشكل كامل، بعد فترة تصوير امتدت لأسابيع، تنقل خلالها فريق العمل بين عدد من المواقع داخل القاهرة والساحل الشمالي، واختتم المخرج محمود كريم تصوير المشاهد الأخيرة في مدينة سوما باي، وسط أجواء مليئة بالحيوية والإثارة التي تنسجم مع طابع الفيلم الرومانسي الكوميدي.

ابطال فيلم "الكراش

الفيلم من بطولة النجم أحمد داود والفنانة ميرنا جميل، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، من بينهم باسم سمرة، شيرين رضا، حسن أبو الروس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب، ويُعد العمل من إنتاج نيوسينشري، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، الذي سبق أن قدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة.

قصة فيلم "الكراش

وتدور أحداث فيلم "الكراش" في إطار اجتماعي كوميدي، حول مواقف طريفة تنشأ بين أبطال العمل في ظل قصة حب تتخللها مغامرات ومفارقات غير متوقعة، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة في موسم السينما المقبل.

آخر أعمال أحمد داود الدرامية

كان آخر ظهور للنجم أحمد داود في الدراما من خلال مسلسل "الشرنقة"، الذي شارك في بطولته alongside صبري فواز، سارة أبي كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، ومحمد عبده، بمشاركة مجموعة من الفنانين الشباب، المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يتناول صراعات إنسانية معاصرة بأسلوب مختلف.

آخر أعماله السينمائية

أما على صعيد السينما، فقد شارك أحمد داود مؤخرًا في بطولة فيلم "الهوى سلطان"، إلى جانب النجمة منة شلبي، بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، ونورين أبو سعدة، الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، في أولى تجاربها في الإخراج الروائي الطويل، وحقق إشادة واسعة عند طرحه نظرًا لقصته الإنسانية العميقة وأداء أبطاله المتميز.