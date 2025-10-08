نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'نصيب' على أعتاب التصوير.. ياسمين صبري تعود بقوة إلى السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة ياسمين صبري الفترة القادمة لتصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوانًا مبدئيًا "نصيب"، من تأليف الكاتب أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة الباتروس.

أبطال فيلم ياسمين صبري

ويجمع الفيلم بين مجموعة من النجوم البارزين، منهم ياسمين صبري بجانب معتصم النهار وخالد سرحان ورحمة أحمد، معتمدةً قصة الفيلم على أربعة شخصيات رئيسية تشكل محور الأحداث.

آخر أعمال ياسمين صبري في السينما

قدمت النجمة ياسمين صبري آخر أعمالها السينمائية من خلال فيلم "المشروع X"، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائي لهذا العام، الفيلم جمع نخبة من النجوم، حيث شارك في بطولته كل من كريم عبد العزيز، إياد نصار، وأحمد غزي، إضافةً إلى نجوم ضيوف الشرف هنا الزاهد، وماجد الكدواني، وكريم محمود عبد العزيز، وأمير كرارة، الفيلم من إخراج وتأليف بيتر ميمي، وشارك في الكتابة أحمد حسني، ليخرج عملًا متكاملًا جمع بين التشويق والإثارة.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم "المشروع X" حول عالم مصريات يُدعى يوسف الجمال، الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويكتشف أثناء بحثه أسرارًا قديمة مرتبطة بالحضارة المصرية، تمتلك القدرة على تغيير مصادر الطاقة في العالم. هذا الاكتشاف يحوّل حياته رأسًا على عقب، ليصبح هدفًا لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لمنعه من الكشف هذه الأسرار، ما يضعه في صراع مستمر من المطاردات والمواجهات.

آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما

على صعيد الدراما، شاركت ياسمين صبري أيضًا في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "الأميرة ظل حيطة"، السيناريو والحوار أعدهما محمد سيد بشير، فيما أخرجته شيرين عادل، وشاركها البطولة نخبة من الفنانين، أبرزهم نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسي، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، عزت زين، محمد العمروسي، محمد دسوقي، إلى جانب عدد آخر من النجوم.