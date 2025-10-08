نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال "ضي" يكشفون كواليس الفيلم في حلقة خاصة مع منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء غد الخميس على قناة "ON" أبطال وصناع فيلم "ضي"، للكشف تفاصيل صناعة الفيلم وتجربة العمل معًا.

أبطال فيلم "ضي" في حلقة خاصة مع منى الشاذلي

وتحدث المخرج كريم الشناوي عن التحديات التي واجهتهم منذ البداية، بدءًا من الإنتاج مرورًا بإقناع عدد من النجوم بالمشاركة، وصولًا لتقديم الفيلم في قالب فني إنساني بعيد عن النخبوية، ويستهدف جذب الجمهور.

وأعرب الشناوي عن سعادته بنجاح الفيلم وتفاعل الجمهور، موضحًا أنه خاض مخاطرة كبيرة برفقة صديقه ومؤلف العمل هيثم دبور لإنتاج الفيلم.

فكرة فيلم "ضي"

من جانبه، كشف المؤلف هيثم دبور عن مصدر فكرة الفيلم، مشيرًا إلى أنه استوحاها قبل 6 سنوات من لقاء تلفزيوني لرئيس جمعية معنية بمرضى الألبينو من أصول نوبية، فتساءل: "كيف عاش هذا الرجل طفولته؟"

كما تحدثت الفنانة إسلام مبارك عن فرحتها بفوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان بغداد الدولي، وعن حصول الفيلم على عدة جوائز، موضحة الصعوبات التي واجهتها بسبب تنقلها بين السودان ومصر أثناء التصوير.

وأشاد بدر محمد، الشاب الذي تدور حوله أحداث الفيلم، بدعم كبار الفنانين له خلال التصوير، موضحًا أن مشاركته جاءت بفضل معلمته التي لاحظت إعلانًا يبحث عن ممثل بمواصفاته.

أما الفنانة حنين سعيد، فأكدت أن العمل مع كريم الشناوي كان حلمًا بالنسبة لها، معتبرة أن فيلم "ضي" يشكل نقطة انطلاقها لتقديم أعمال فنية متميزة والسعي الدائم للنجاح.

