سلمى أبو ضيف بين هيبتا 2 وأحدث أعمالها الرمضانية والجديدة

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة سلمى أبو ضيف حالة من النشاط الفني في الدراما والسينما خلال الفترة القادمة، حيث تشارك في فيلمي إيجي بست وإذما، اما الدراما تشارك في السباق الرمضاني القادم.

فيلم إيجي بست

بدأت سلمى خلال الأيام الماضية تصوير فيلم إيجي بست، الذي يجمعها بـ أحمد مالك، ويشارك فيه كل من مروان بابلو في أول تجربة تمثيل له، حنان يوسف في دور جدة أحمد مالك، محمد عبده، وآخرين، والعمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبدالمنعم، وإنتاج ذا بلانت ستوديوز.

سلمى أبو ضيف في رمضان 2026

انضمت سلمى أبو ضيف مؤخرًا لنجوم رمضان 2026 بمسلسل من إخراج عمرو موسى، وتأليف محمود عزت، وإنتاج United Studios.

فيلم إذما

وتواصل سلمى أبو ضيف تصوير مشاهدها بفيلم إذما بطولة أحمد داود، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الإسم، من تأليف وإخراج محمد صادق، ويشارك في الفيلم: حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، بسنت شوقي، وآخرين، والعمل من إنتاج شركة The Producers Films، للمنتج هاني أسامة والمخرج هادي الباجوري

مسلسل بنج كلي

وتواصل سلمى أبو ضيف حاليًا تصوير مسلسل بنج كلي، الذي يجمعها بـ دياب، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومقرر عرضه في موسم الـ off season، ويشارك في العمل أيضًا كل من: علا رشدي، كمال أبو رية، سلوى محمد علي، محمد مهران، محسن محي الدين، وآخرين.

اخر اعمال سلمى أبو ضيف

وكان اخر اعمال سلمى أبو ضيف هو فيلم هيبتا 2، الذي تضم قائمة أبطاله العديد من النجوم، وهم: كريم فهمي، منة شلبي، محمد ممدوح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، مايان السيد، وحسن مالك، والعمل قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، شاركت في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.

وايضا شاركت في السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٥، بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، ناقش العديد من القضايا ومنها تأثير السوشيال ميديا على حياتنا والابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له العديد من الفتيات وهوسهن بالـ تيك توك، كما نقل المسلسل أجواء المناطق الشعبية بشكل واقعي.