عاجل.. أنباء عن اقتراب براءة فضل شاكر في قضية عبرا

خلفيه القضية

في عام 2013، اندلعت اشتباكات مسلحة بين **الجيش اللبناني** وأتباع الشيخ **أحمد الأسير** في منطقة عبرا بمدينة صيدا، بعد خلافات وتصعيدات سياسية وطائفية.

وخلال المعركة دي، اتُهم الفنان **فضل شاكر**، اللي كان وقتها مقرّب من الأسير وبيظهر معاه في تسجيلات مصوّرة، إنه **شارك أو دعم** المجموعات المسلحة ضد الجيش اللبناني.

التهم الموجه له

1. **الانتماء إلى جماعة مسلحة** تهدف إلى الإخلال بالأمن الداخلي.

2. **المشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني** أو التحريض عليه.

3. **حيازة أسلحة دون ترخيص.**

لكن محاميه فضل شاكر دايمًا أكد إن الفنان **ما شاركش في القتال فعليًا**، وإنه انسحب من عبرا قبل اندلاع الاشتباكات، وإن ظهوره مع الأسير كان من باب التأييد الديني فقط في فترة معينة، قبل ما يندم على ده علنًا.

ما بعد المعركة

بعد الأحداث، **اختفى فضل شاكر** في **مخيم عين الحلوة** للاجئين الفلسطينيين في صيدا، وفضل هناك سنين طويلة بعيد عن الأضواء، بسبب مذكرات توقيف غيابية صادرة ضده.

وفي فترات متقطعة، كان يخرج بتسجيلات مصوّرة يؤكد فيها براءته ويطالب بمحاكمة عادلة.

سلّم فضل شاكر نفسه طواعية للجيش اللبناني، بعد تدهور حالته الصحية وضغط الظروف داخل المخيم، استعدادًا لإعادة فتح ملفه أمام **المحكمة العسكرية في بيروت**.

وحاليًا، القضية في مرحلة المحاكمة، وهناك **توقعات قوية بصدور حكم بالبراءة أو العقوبة المخففة** بسبب غياب الأدلة المباشرة وتعاطف الرأي العام معه.

انباء البراءة

تداولت وسائل إعلام لبنانية خلال الساعات الأخيرة أنباء عن اقتراب صدور حكم ببراءة الفنان **فضل شاكر** في قضية **أحداث عبرا** الشهيرة، التي واجه بسببها أحكامًا غيابية بالسجن لسنوات. وتشير المصادر إلى أن محامي الدفاع قدم مستندات جديدة تُظهر عدم تورط شاكر بشكل مباشر في الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني عام 2013. وحتى الآن لم يصدر بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه الأنباء، لكن الجمهور تفاعل بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مرحب بعودة الفنان وبين من ينتظر الحكم النهائي من القضاء اللبناني.



وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن براءة فضل شاكر

حيث قال احدهم: القضاء اللبناني يعلن براءة الفنان فضل شاكر من كل التهم الموجهة إليه، بعد يومين فقط من تسليمه نفسه للجيش اللبناني، لينهي بذلك سنوات من الجدل والملاحقات القضائية.