نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إيهاب يثير إعجاب متابعيه بصورة روحانية من العمرة مع زوجته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان حازم إيهاب جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام بصورة جديدة تجمعه بزوجته أثناء تأديتهما مناسك العمرة في الأراضي المقدسة.

وعلق حازم إيهاب على الصورة بكلمات مؤثرة، قائلًا: "اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم عودة قريبة، اللهم ارزق كل مشتاق زيارة بيتك الحرام"، معبرًا بذلك عن شعوره بالامتنان والروحانية التي عاشها خلال هذه الرحلة المباركة.

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيه الذين أثنوا على المجهود الروحي للفنان وتمنوا له دوام الصحة والعافية، مؤكدين أن العمرة كانت فرصة لتعزيز القيم الروحية والاقتراب من الله.

احدث اعمال حازم إيهاب

ومن ناحية اخري، يشارك حازم إيهاب في فيلم برشامة بجانب نخبة من نجوم الفن أبرزهم “هشام ماجد، وباسم سمرة، ومصطفى غريب، وريهام عبد الغفور، والعمل من إخراج خالد دياب، ومن إنتاج أحمد الدسوقي”.

اخر اعمال حازم إيهاب

وكان اخر اعمال حازم إيهاب هي حكاية هند من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو تضم عددا من نجوم الفن أبرزهم: ليلى زاهر، وحازم إيهاب، وحنان سليمان، وآخرين من تأليف هند عبدالله، وإخراج خالد سعيد، ويتكون المسلسل من 35 حلقة، 7 حكايات، وكل حكاية من 5 حلقات، بفريق عمل مختلف، سواء الأبطال أو التأليف أو الإخراج.

وايضا شارك في مسلسل "أشغال شقة جدًا"، والذي كان يؤدي فيه دور كريم، والعمل من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، شيرين، وسلوى محمد علي، ومصطفى غريب، ومحمد عبدالعظيم، وأحمد عبدالوهاب، ومن تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.