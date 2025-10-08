نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون ناري في الأغنية الجديدة.. «جاية من المستقبل» تجمع هيفاء وهبي وعزيز الشافعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان والملحن المصري عزيز الشافعي عن أحدث مشاريعه الفنية، وهو التعاون مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أغنية جديدة تحمل عنوان «جاية من المستقبل»، والتي من المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحها على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

عزيز الشافعي يروج لـ أغنية «جاية من المستقبل»

ونشر عزيز الشافعي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام البرومو الدعائي للأغنية، وكتب معلّقًا: «جاية من المستقبل، جديدي مع النجمة المتألقة هيفاء وهبي»، وأوضح الشافعي أن كلمات وألحان الأغنية من تأليفه، فيما تولى التوزيع والميكس الموزع الموسيقي توما، فيما يشرف على إدارة أعمال المشروع تامر عبد المنعم.

كلمات أغنية «جاية من المستقبل»

وتضمنت كلمات أغنية «جاية من المستقبل» لـ هيفاء وهبي، الأتي: «انا جايه من المستقبل، وعرفت أن مفيش مستقبل، مع بعض لا يمكن هقبل باالاانت بتعملو دلوقتي، شيفاك ضايع من غيري، وبكره هتعرف يا نكر خيري، زماني الحلوه من زمان غيري بعد ما هيكون ضاع الوقت، ممفوش أنت علي الفاضي ديك، محتاج لنصيحه وهديك، ممفوش أنت علي الفاضي يا ديك، محتاج لنصيحه وهديك».

أخر أعمال عزيز الشافعي

وكان أخر أعمال عزيز الشافعي، تعاونه مع الفنانة أنغام في أغنية «سيبتلي قلبي» التي طرحها عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» مؤخرا، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي لـ نادر حمدي.

كلمات اغنيه «سيبتلي قلبي»

وتضمنت كلمات «سيبتلي قلبي» لـ أنغام الآتي: «أنا ليه لغاية دلوقتي، إن جت سيرتك أتأثر، ليه لغاية دلوقتي، إن جت سيرتك ب أتأثر، وبحس كأني مقصر، إنى ما بسألش عليك، ليه لغاية دلوقتي، إن جت سيرتك ب أتأثر، ليه دلوقتي، إن جت سيرتك بأتأثر، وبحس كأني مقصر، إنى ما بسألش عليك، وإفتكر إنك بقى ليك، دُنيا لوحدك وأتحسر».