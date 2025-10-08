نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم تحتفل بتأهل مصر لكأس العالم بعد الفوز الساحق على جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة نيللي كريم بتأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم، حيث عبّرت عن فرحتها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك» قائلة: "مليون مبروك لمصر التأهل لكأس العالم".

مصر تتأهل للمونديال

وتمكن المنتخب المصري من حجز مقعده في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه المثير على منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

وكان آخر أعمال الفنانة نيللي كريم هو مشاركتها فى مسلسل اخواتي الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي، بجانب بطولة روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

أحدث أعمال نيللي كريم

وعادت الفنانة نيللي كريم للتعاون مع الفنان شريف سلامة في عمل فني جديد بعنوان "هابي بيرزداي"، وتُجسد نيللي كريم دور أم مطلقة تواجه تحديات عديدة، بينما يلعب شريف سلامة دور طليقها، مما يعيد تقديمهما كثنائي درامي بعد تجربتهما السابقة الناجحة.