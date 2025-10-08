نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان يحتفل بتأهل مصر لكأس العالم بعد الفوز الساحق على جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل النجم مصطفى شعبان بتأهل منتخب مصر، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: ألف مبروك لمنتخبنا الوطني التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2026 عقب فوزه المستحق على جيبوتي.. إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية المشرف، ويعكس روح الإصرار والعزيمة التي يتميز بها لاعبونا وجهازهم الفني كل الدعم والمساندة لمنتخبنا في مشوارهم العالمي القادم بإذن الله.

أحدث اعمال مصطفى شعبان

ومن ناحية اخري، يعود الفنان مصطفى شعبان للشاشات السينما مرة آخرى ويستعد لانطلاق أولى تصوير مشاهده ضمن فيلمه الجديد الذي يحمل اسم مملكة مع الفنانة هيفاء وهبي، ويعُد هذا الفيلم أول تعاون بين هيفاء وهبي ومصطفى شعبان، ويشاركهما أيضًا الفنان محمد أنور، والعمل من تأليف إيهاب بلبل، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

كما يتعاون مصطفى شعبان، مع الكاتب محمود حجاج، لأول مرة في مشروع فني يجمعهما سويًا، من خلال مسلسل جديد، يحمل اسم «درش»، من المُقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2026.

اخر اعمال مصطفى شعبان

يذكر أن مصطفى شعبان، شارك في موسم مسلسلات رمضان 2025، من خلال مسلسل "حكيم باشا"، الذي سجل أولى تجاربه في الدراما الصعيدية، وشارك في البطولة كلّ من: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي