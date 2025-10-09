نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمود البزاوي يحتفل بتأهل مصر لكأس العالم بعد الفوز الساحق على جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمود البزاوي بتأهل منتخب مصر، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: مبروك الصعود لكأس العالم.. مستنيكم في تكساس يا ولاد هنشجع مصر.

مصر تتأهل للمونديال

وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

اخر اعمال محمود البزاوي

وكان اخر اعمال محمود البزاوي في موسم رمضان الماضي 2025، مسلسل فهد البطل، بطولة: أحمد العوضي، احمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، عصام السقا، لوسي، كارولين عزمي، عايدة رياض، صفاء الطوخي، حجاج عبدالعظيم، يارا السكري، وصفوة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.

أحدث اعمال محمود البزاوي

انضم محمود البزاوي لقائمة أبطال مسلسل علي كلاي، بطولة أحمد عوضي ودرة، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر انطلاق التصوير قريبا عقب الانتهاء من التحضيرات النهائية.

كما يشارك محمود البزاوي في فيلم الست لما، بطولة الفنانة يسرا، الذي يناقش قضايا المرأة الاجتماعية والنفسية، العنف الذكوري، ويبرز قصص نساء تعرضن للتحرش والاغتصاب الزوجي