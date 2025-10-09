نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز الساحق على جيبوتي.. باسم سمرة يحتفل بتأهل مصر لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان باسم سمرة بتأهل منتخب مصر، حيث كتبت عبر حسابه بموقع فيس بوك: مبروك لمصر الصعود لكأس العالم.

مصر تتأهل للمونديال

وتأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأربعاء، على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

أحدث اعمال باسم سمرة

ينتظر باسم سمرة عرض مسلسل زمالك بولاق، ويظهر خلال الأحداث بشخصية مختلفة تمامًا، حيث يجسد دور سائق ميكروباص يعيش في حي بولاق، وتجمعه الصدفة بأحد سكان الزمالك، ما يُشعل سلسلة من الأحداث المشوّقة والمليئة بالصراعات والدراما.

كذلك انتهى باسم سمرة من تصوير فيلم برشامة، الذى ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، من بطولة هشام ماجد وريهام عبدالغفور، ويضم أيضًا باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، ومن إنتاج أحمد الدسوقي.

ويشارك باسم سمرة في فيلم بنات فاتن، بطولة يسرا، والذي يجسد خلاله دور زوج يسرا، والفيلم من تأليف أمينة مصطفى ومحمد نادر، وإخراج محمد نادر، ويضم أيضًا كل من يسرا، هدي المفتي، بسمه نبيل، حسن مالك، إسلام مبارك، مصطفي شحاته، حمدي هيكل، صفوه، رضوي جوده.