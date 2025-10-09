نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله: محمد صلاح نموذج يجب تدريسه للأجيال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان صلاح عبد الله، إنّ النجم المصري محمد صلاح يستحق أن يكون نموذجًا يُدرّس في المدارس لما يتمتع به من إصرار وصبر وثقة بالنفس، مشيرًا إلى أنه أول من دعا إلى تدريس مشوار صلاح في المناهج التعليمية كمثال يحتذى به للأجيال القادمة.

تصريحات صلاح عبدالله

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن محمد صلاح لم يصل إلى ما هو عليه بالصدفة، بل من خلال الاجتهاد والتطور المستمر وتعلم اللغات والتعامل الاحترافي، لافتًا إلى أن أخلاقه العالية وحبه العميق لمصر يجعلان منه رمزًا وطنيًا لا يمكن التشكيك فيه.

صلاح عبد الله: محمد صلاح نموذج يجب تدريسه للأجيال

وقال الفنان القدير إن محمد صلاح ليس فخرًا للمصريين فحسب، بل للعرب جميعًا، مضيفًا: "حب الوطن عند صلاح أمر لا يقبل النقاش، ومن يحاول التشكيك فيه فهو يتجاهل الحقائق الواضحة للجميع".

صلاح عبد الله يوجه رسالة لـ حسام حسن

وفي ختام حديثه، وجّه عبد الله رسالة تقدير للكابتن حسام حسن، مؤكدًا أنه تربطه به علاقة صداقة قوية رغم اختلاف الانتماءات الكروية، قائلًا: "أنا زملكاوي، لكن حسام وإبراهيم من أقرب أصدقائي، وكنا نلعب البلياردو معًا، وهذه الروح الرياضية هي ما نحتاجها بين الجميع".