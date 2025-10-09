الرياض - كتبت رنا صلاح - انطلقت عروض الموسم المسرحي الأردني للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، على المسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي بعمان، والذي تنظمه مديرية المسرح والفنون البصرية في وزارة الثقافة بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين.

انطلاق عروض الموسم المسرحي الأردني للمحترفين

وقال أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد، الذي رعى حفل انطلاق العروض مندوبا عن الوزير، في كلمة ألقاها في الحفل؛ إن الموسم المسرحي الأردني للمحترفين لعام 2025، يعد محطة مهمة لإثراء الحركة المسرحية الأردنية وتطويرها، وهو فرصة لاكتشاف المواهب من الفنانين في شتى عناصر المسرح ابتداء من النص إلى المعالجة الإخراجية وما بين ذلك من إضاءة وصوت وتمثيل، وموسيقى وديكور.

وفي الحفل الذي حضره نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي ومدير مديرية المسرح والفنون البصرية المخرج عبدالكريم الجراح ومدير الإذاعة الأردنية المخرج مهند الصفدي وعدد من المسرحيين والفنانين والصحافيين والمهتمين، أكد الأحمد أن هذا الموسم يشكل نقلة مهمة في تقديم عروض متنوعة وجادة لجمهور المسرح، والذي من شأنه أن يزيد الجمهور المتابع للمسرح، وفي ذات الوقت ينشط المتابعة النقدية للعروض، وهي الحالة التي تسهم في تطوير المسرح.

وشكر نقابة الفنانين التي تمثل بيت خبرة، في مختلف حقول المسرح، منوها بشراكة الوزارة مع النقابة والتي وصفها بـ"شراكة استراتيجية"، تتصل برسالة الفن ودوره الجمالي وخطابه التوعوي، الذي يرتقي بالعقل النقدي والحواري لدى الأجيال.

واستهلت العروض بمسرحية "مكسور" إخراج عمر الضمور وتأليف نزار عويس وتمثيل احمد إسماعيل وبتول الضمور وتمارا الوقاد وزيد السيوف.