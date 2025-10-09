نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قيامة عثمان "ح 195".. اعرف موعد عرض الحلقة الجديدة على ATV والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الموسم الدرامي لعام 2025 استمرارًا ملحميًا لمسلسل قيامة عثمان، الذي يحظى بمتابعة واسعة من الجماهير في تركيا والعالم العربي. بعد ختام الموسم السادس بحلقات مثيرة، يترقب المشاهدون بشغف أحداث الحلقة 195، لمعرفة مصير عثمان الغازي وتحالفاته الجديدة.

المسلسل يجمع بين الصراع، البطولة، والتاريخ العثماني بطريقة مشوقة، ويستمر في سرد الأحداث الملحمية التي أثرت في الجمهور وأصبحت محط اهتمام واسع على منصات البحث المختلفة، حيث سجلت مؤشرات البحث على جوجل ارتفاعًا كبيرًا مع اقتراب موعد عرض الحلقة.

موعد عرض الحلقة 195

تم تحديد عرض الحلقة 195 من مسلسل قيامة عثمان على النحو التالي:

اليوم: الأربعاء

التوقيت: 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

القناة الناقلة الرئيسية: ATV

يحرص الجمهور على متابعة الحلقة في توقيتها الرسمي لتجنب أي تسريبات أو ملخصات قبل العرض الرسمي.

القنوات الناقلة والترددات

يتم بث الحلقة 195 على عدة أقمار صناعية لضمان وصولها لجميع المشاهدين. إليك جدولًا مفصلًا لترددات القنوات الناقلة:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز التصحيح الجودة نايل سات 10796 أفقي 27500 5/6 HD عرب سات 12692 عمودي 27500 5/6 HD

أهمية الحلقة 195

تشكل هذه الحلقة نقطة تحول في المسلسل، حيث من المتوقع أن تتكشف تحالفات جديدة وتظهر مفاجآت مثيرة تؤثر على مجريات الأحداث المستقبلية. ويعد فريق الإنتاج والمسلسل بشكل عام ملتزمين بتقديم محتوى تاريخي ودرامي يجذب المشاهدين العرب والأتراك على حد سواء.

طرق متابعة المسلسل

متابعة البث المباشر على قناة ATV.

ضبط الترددات على الأقمار الصناعية: نايل سات وعرب سات كما هو موضح أعلاه.

متابعة الأخبار والتقارير على المواقع الإخبارية العربية لمعرفة أبرز أحداث الحلقة.

يحرص عشاق قيامة عثمان على متابعة كل جديد من تفاصيل المسلسل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تبادل التوقعات والنقاشات حول الأحداث والتطورات الملحمية التي يقدمها المسلسل في كل موسم.