أمجاد أكتوبر تزين بورسعيد.. قصور الثقافة تحتفي بالنصر بفعاليات وأنشطة متنوعة

تواصلت فعاليات احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة بورسعيد، تحت شعار "وفرحت مصر"، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى النصر العظيم.

وشهد قصر ثقافة بورسعيد مجموعة من العروض الفنية واللقاءات الثقافية التي احتفت بذكرى النصر، حيث أحيت فرقة بورسعيد للآلات الشعبية بقيادة الفنان محمود غندر حفلا فنيا قدمت خلاله باقة من الأغنيات التراثية والوطنية التي جسدت روح النصر والانتماء، بمشاركة الفنانين علي شطا، أبوحنان، ميمي العجيب، محسن زيدان، العربي موسى، يوسف أيمن، وأحمد كنش.

و كما نظمت مكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد محاضرة تثقيفية للأطفال من ذوي الهمم بعنوان "بطولات الجيش المصري"، قدمها الكاتب محمد خضير، تناول خلالها بطولات وتضحيات أبناء الوطن خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، مستعرضا مراحل الحرب بدءا من الضربة الجوية الأولى والتمهيد النيراني، مرورا بالعبور ووصولا إلى لحظة رفع علم مصر على سيناء.

وأشار خضير إلى بسالة الجندي المصري وإيمانه بعدالة قضيته، مؤكدا أن النصر تحقق بفضل وحدة الشعب والجيش وإصرارهم على استرداد الأرض والكرامة. وشهد اللقاء تفاعلا من الأطفال ذوي الهمم الذين أبدوا حماسًا للإجابة على الأسئلة التي طرحها المحاضر.

كما تضمنت الفعاليات ورشة رسم وتلوين لعلم مصر وعدد من اللوحات المعبرة عن بطولات الجيش المصري، تنفيذ رانيا المغربي وياسمين الزيني، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن بطولات شهداء حرب أكتوبر وإسهامات الجيش المصري في تحرير الأرض، إعداد علي حافظ. واختتمت الفعاليات بتقديم الأطفال من ذوي الهمم مجموعة من الرقصات على أنغام الأغاني الوطنية.

وضمن أنشطة إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة وسام العزوني، شهد بيت ثقافة أم خلف جنوب بورسعيد، عقدت حلقة نقاشية بعنوان "أكتوبر العزة والكرامة"، تناولت فيها ماجدة براية أمينة المكتبة أبعاد معركة أكتوبر المجيدة، مؤكدة أن النصر تحقق بفضل الإيمان والعزيمة والتخطيط المحكم، ومشيدة بدور الزعيم جمال عبد الناصر في إعداد الجيش ودور الرئيس أنور السادات في اتخاذ قرار الحرب وتحديد توقيتها الاستراتيجي لتحقيق عنصر المفاجأة.

كما نظم قصر ثقافة بورسعيد محاضرة بمدرسة القناة الإعدادية بنات بعنوان "مصر أكتوبر وهزيمة الأعداء"، شارك بها اللواء عادل الغراب، أحد أبطال الحرب والمستشار العسكري السابق للمحافظة، والحاصل على وسامي 6 أكتوبر والقدوة الحسنة، حيث تحدث عن بطولات أبناء بورسعيد وتضحياتهم، مؤكدا على عبقرية الجندي المصري في عبور القناة وتحطيم خط بارليف، ودور الرئيس السادات في خطة الخداع الاستراتيجي التي أربكت العدو.

واختتمت الفعاليات بعرض فني على مسرح قصر ثقافة بورسعيد قدمته فرقة بورسعيد للإنشاد الديني بقيادة الفنان محمد مهران، تضمن مجموعة من الابتهالات والأناشيد منها: المسك فاح، بص على أنوار نبينا، اللهم صل على النبي، واختتم بميدلي جماعي بعنوان إن شاء الله هتلاقي الطريق.

و جاءت الفعاليات ضمن البرنامج الشامل الذي أعدّته الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، تأكيدا على الاعتزاز بالبطولات المصرية وتعزيز روح الانتماء والفخر الوطني لدى الأجيال الجديدة.