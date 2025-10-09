نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أنغام تحيي حفلًا غنائيًا في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة أنغام لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، في قطر يوم 17 الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة والتي يتفاعل معها الجمهور.

أنغام وموسم جديد من الحفلات

النجمة المصرية تستعد حاليًا لإحياء ثلاث حفلات كبرى خلال أكتوبر ونوفمبر، لتؤكد استمرار حضورها الفني وتواصلها مع جمهورها في العالم العربي وأوروبا.

آخر أعمال أنغام

حققت الفنانة أنغام نجاحًا كبيرًا وحلقت في سماء التريندات منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها أغنيتها الجديدة "سيبتلي قلبي" الذي تعتبر هي أول أغنية تطرحها عقب أزمتها الصحية الأخيرة.



والجدير بالذكر أن هذه الأغنية جعلت عودة أنغام قوية لجمهورها وتصدرت بها التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات الإستماع وذلك في أقل من أسبوع من طرحها، وقد نالت استحسان الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها لما تحمله من موضوع دائمًا يجذب انتباه الجمهور.

وفي سياق متصل يذكر أن الأغنية قد حققت الأغنية نحو مليون مشاهدة وذلك في 5 فقط من طرحها وتحتل حاليًا التريند الأول عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



