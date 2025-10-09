نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. كل ما تريد معرفته عن فيلم "أوسكار- عودة الماموث" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "أوسكار - عودة الماموث" تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أطلقت الجهة المنتجة لفيلم أوسكار عودة الماموث الإعلان الرسمي الأول لفيلمها المنتظر، الذي يعتبر أضخم إنتاج سينمائي في الشرق الأوسط وأول تجربة سينمائية من نوعها في مصر والعالم العربي.

يُظهر الإعلان الرسمي لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار.

موعد طرح فيلم “أوسكار - عودة الماموث ”

من المنتظر طرح الفيلم في دور العرض خلال صيف 2025، مع خطط لعرضه في دور السينما العالمية، ما يجعله خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.

شاهدوا الإعلان الرسمي الآن عبر الصفحة الرسمية للفيلم على منصات التواصل الاجتماعي، واستعدوا لتجربة سينمائية لا مثيل لها.

ابطال فيلم “أوسكار - عودة الماموث ”

“أوسكار - عودة الماموث” هو انتاج تريند وبيراميدز للإنتاج الفني وفكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.