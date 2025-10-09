نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة شلبي تكشف لأول مرة سبب اعتذارها عن السلم والثعبان ٢ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منّة شلبي سبب اعتذارها عن بطولة الجزء الثاني من فيلم "السلم والثعبان" وذلك في لقاء خاصّ مع الإعلامي أحمد عز الدين على هامش العرض الخاصّ للجزء الثّاني من فيلم “هيبتا”، وقالت أنّها لن تخوض في تفاصيل فيلم “السّلم والثّعبان ٢” احترامًا لزميلتها الّتي تقوم بالبطولة حاليًّا، مشدّدة على أنّ “الأفلام ملك لمن ينفّذها وليس لمن كان مرشّحًا لها”.

تصريحات منه شلبي:

وأشارت “شلبي”، إلى أنّ اختلافًا في وجهات النّظر كان وراء عدم مشاركتها في العمل، مؤكّدةً احترامها الكبير للقائمين عليه وتمنّت لهم النّجاح الكبير في التّجربة الجديدة.

تفاصيل فيلم “السلم والثعبان 2”

يذكر أن فيلم «السلم والثعبان 2»، من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، سوسن بدر، فدوى عابد، آية سليم، سيناريو وحوار أحمد حسني وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.

واحتفلت منة شلبي بانطلاق عرض الجزء الثاني من فيلم "هيبتا- المناظرة الأخيرة" والتي تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، وهو من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى قائمة ضيوف شرف يشاركون في الأحداث.